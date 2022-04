Aníbal Torres justifica insulto contra el cardenal Pedro Barreto: “Es un dicho popular”

El primer ministro, Aníbal Torres, se refirió a las expresiones que tuvo en una entrevista en contra del cardenal Pedro Barreto, donde lo tildó de “miserable”. Ante ello, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) justificó su respuesta e indicó que se trataba de un dicho popular y que no había tenido intención de insultar al también arzobispo de Huancayo.

“En una entrevista que me hicieron, no recordé el nombre del cardenal y entonces dije: ´tan miserable puede ser esta persona que ni su nombre me acuerdo´o algo así. Es un dicho popular que en cualquier lugar se utiliza, también en Lima . No se acuerda el nombre de la persona y lo dice. Eso ha sido. Pero no ha sido con ánimo de ofender”, señaló durante una conferencia de prensa.

El titular de la PCM remarcó su postura e indicó que el cardenal Barreto no se ha expresado sobre los aciertos del Poder Ejecutivo, situación que, anfatizó, le preocupa.

“Yo también he hablado con el cardenal en días anteriores y nunca él expresó una palabra sobre las acciones positivas que realiza el Poder Ejecutivo , ni tampoco en favor de las clases más olvidadas. Esa situación me preocupa”, agregó.

Por otro lado, se refirió también al Acuerdo Nacional y remarcó que se había planteado eliminar tanto la vacancia por incapacidad moral y la cuestión de confianza. Sin embargo, ello no ha sucedido.