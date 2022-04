Susel Paredes sobre la castración química: “No se hace política usando el dolor de las víctimas”

La congresista no agrupada Susel Paredes se pronunció sobre la castración química que planea el Ejecutivo para los violadores de niños, adolescentes y mujeres. A través de sus redes sociales, la legisladora cuestionó la propuesta al señalar que “no se hace política usando el dolor de las víctimas” luego que el presidente Pedro Castillo solicitara el respaldo al Congreso de la República.

“La castración química no sirve para nada. La violación sexual es un tema de poder sobre la víctima, no es un tema de deseo sexual. No se hace política usando el dolor de las víctimas”, escribió Susel Paredes en su cuenta de Twitter.

La congresista Susel Paredes se pronunció a través de su cuenta de Twitter

La parlamentaria, en un anterior publicación, también criticó que el Gobierno de Pedro Castillo no emplee políticas de prevención y educación para evitar que se registren más casos de violación a menores, adolescentes y mujeres.

“La violación de menores tiene pena de cadena perpetua, pero eso no disuade: las denuncias crecen. La pena de muerte o la castración química no solo no tienen efecto, sino que son posteriores a la violación. En lugar de tanto populismo penal, hablemos de prevención y educación”, expuso en su cuenta de Twitter.

Susel Paredes criticó la propuesta del Ejecutivo a través de sus redes sociales. Foto: Twitter.

Propuesta del Ejecutivo

El presidente Pedro Castillo y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, confirmaron que en las próximas horas el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de la castración química para violadores. En ese sentido, adelantó el mandatario que espera que el Congreso apoye la propuesta y no le dé la “espalda” al “clamor popular”.

No obstante, legisladores de la diversas bancadas se mostraron en contra de la medida y la calificaron como una propuesta “populista”.