César Fernández tras desaire a Pedro Castillo: “Moche no está para premios, sino para acción”

Luego de entregarle de vuelta el reconocimiento que el presidente Pedro Castillo le otorgó en ceremonia de Palacio, el alcalde de Moche, César Fernández Bazán, se quejó de no estar recibiendo los suficientes recursos para la implementación de un comedor popular o club de madres, y sostuvo que prefería acciones concretas a “premios”.

“Yo le entregué el premio y él pensaba que quería yo tomarme una foto con él, no era así. Yo le entregué el premio y le dije: ‘S eñor ese premio se lo devuelvo porque Moche no está para premios, Moche está para ejecución, para acción y usted debería hacer lo mismo . Así que tome su premio que yo no me voy a prestar para este tipo de circo político’”, señaló a Exitosa.

Fernández se mostró indignado y afirmó que el jefe de Estado debe dar un paso al costado, pues considera que “no tiene idea de qué es ser un presidente”, ya que él pensaba que la reunión a la cual había sido citado iba a ser una mesa de diálogo para que le pueda manifestar la necesidad de su distrito.

“De inmediato (debería dejar el cargo). El señor no tiene personalidad, no tiene discurso. Discurso no significa oratoria solamente, sino lo que él va a hacer en el futuro, en el mediano y largo plazo. No tiene absolutamente nada en su cabeza de lo que es un Gobierno nacional ”, comentó.

Reconocimiento de Midis es una “mentira”, afirma Fernández

El reconocimiento que recibió César Fernández es por haber cumplido una meta del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; no obstante, dijo que eso era “mentira” porque los alimentos que necesita la población no han sido suplidos.