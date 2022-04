Alcalde de Moche devuelve reconocimiento otorgado por Pedro Castillo: “Quiero pistas y veredas”

Durante la ceremonia de reconocimiento realizada por el presidente Pedro Castillo a más de 500 burgomaestres por buenas prácticas, ocurrió un incidente protagonizado por el alcalde de Moche, César Fernández Bazán, quien le devolvió al jefe de Estado una placa que minutos antes le había entregado.

La autoridad municipal se grabó acercándose al mandatario para decirle que solicita “pistas y veredas” para su jurisdicción. Agregó que no está para “reconocimientos tontos y baratos” y señaló que no estaba “para hacer un show”.

“Se lo devuelvo porque yo no quiero eso, quiero pistas y veredas para mi lugar. No me gustan esos reconocimientos a mí (...). Le he devuelto el reconocimiento porque acá no venimos a apoyar a nadie”, señala en un video de su autoría.

El alcalde de Moche es recordado porque, en setiembre del 2020, envío al expresidente Martín Vizcarra una carta firmada con su sangre, donde le pedía que levantara la cuarentena focalizada en Trujillo.

Fernández Bazán está postulando actualmente a la alcaldía provincial de Trujillo con el partido de Somos Perú. En junio de 2021, el director de las Huacas de Moche presentó una querella en su contra tras diversas acusaciones y agresiones verbales.