Detienen a fiscal Ricardo Rojas por recibir pagos de empresario

El fiscal provincial penal y presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Sur, Ricardo Rojas León, y su exasistente José Luis Corcuera Bocanegra fueron detenidos la mañana del lunes. Se les acusa de recibir, entre los años 2012 y 2014, diversos pagos del grupo inmobiliario Racso Miró Quesada.

En la investigación también aparece involucrado el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, quien hasta setiembre del 2021 integró la Corte Penal Nacional. Sánchez Balbuena tuvo a su cargo los procesos contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, Gasoducto del Sur y dictó la orden de detención que generó el suicidio del expresidente Alan García.

Ricardo Rojas se hizo conocido públicamente en enero del 2015 cuando, como fiscal de lavado de activos, reabrió la investigación contra Nadine Heredia y el Partido Nacionalista Peruano por los aportes de campaña del 2011.

A mediados del 2015, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, lo removió de las fiscalías especializadas y regresó a trabajar a Lima sur. Lo mismo sucedió con Sánchez Balbuena. En setiembre 2021, al dejar la Corte Penal Nacional, regresó a trabajar a la Corte Superior de Lima Sur, donde es juez titular.

Traficantes de terrenos

En setiembre del 2021, la Fiscalía ya había allanado la vivienda del fiscal Ricardo Rojas, luego de que se denunció que el año 2016 habría recibido US$ 5.000 por archivar una investigación por lavado de activos a integrantes de la organización “Los Secos del Sur”, un grupo dedicado al tráfico de terrenos en Pachacámac, la extorsión y el sicariato.

Diligencia. La Fiscalía allanó la vivienda del fiscal para detenerlo y en busca de más pruebas. Foto: difusión

Ahora han dispuesto su detención preliminar por hechos que habrían ocurrido entre los años 2012 y 2013. De acuerdo con un colaborador eficaz y un testigo protegido, el fiscal Rojas habría recibido diversos pagos del grupo inmobiliario Racso Miró Quesada y Ricardo Valderrama.

“Un hecho que el fiscal Ricardo Rojas favoreció a los intereses de Racso Miró Quesada y Ricardo Valderrama fue el caso conocido como “El Miradores. (...) Los abogados Enrique Pacheco y Willigton Ojeda acudieron al despacho del fiscal Rojas. (...) El fiscal Rojas León le solicitó una determinada suma de dinero para archivar la investigación... fue de aproximadamente 5.000 dólares”, declaró el colaborador eficaz.

Los pagos, que se realizaban a través de los abogados Willigton Ojeda Guerra y Max Enrique Pacheco Acero, tenían como primer objetivo archivar las denuncias presentadas contra Miró Quesada y Valderrama. Además, perseguir judicialmente a María Flores Sales y Rosa Flores Oropeza, vecinos de Lurín que constantemente denunciaban el tráfico de terrenos del grupo Racso Miró Quesada.

En uno de los casos en investigación, Rojas habría intercedido ante el juez Sánchez Balbuena para que se archive la investigación sobre las circunstancias en las que Miró Quesada compró 60 hectáreas de terreno en Pampas de San Bartolo por 1,6 millones de soles.

Audios incriminatorios

La Fiscalía solicitó la inmediata detención de Ricardo Rojas luego de que fuera fotografiado y grabado en una conversación con uno de los testigos del caso, al que trataba de convencer de declarar en forma favorable.

La conversación con el testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, se grabó el 6 de abril último y es bastante incriminadora. En el audio, Rojas reconoce que ha recibido “incentivos”, al menos en un caso, para favorecer a los empresarios inmobiliarios, pero que busca minimizar las declaraciones.

“En Corvacho, yo ahí, de hecho que eso salió de derecho. (...) Corvacho no recuerdo que me haya dado dinero ahí, en lo que sí me ha incentivado es en el tema, un tema, pero que tampoco, pues, no son esos cinco mil dólares que dicen que has entregado, eso es imposible”, dice el fiscal.

En otro momento, indica que está en conversaciones con su exasistente José Luis Corcuera para que este se autoincrimine de haber recibido el dinero y que luego solo utilizaba su influencia sobre Rojas para obtener resultados favorables a Racso Miró Quesada.

Para esto pide al abogado que realizaba los pagos declare que solo tenía contacto con Corcuera y que era este el que hablaba del fiscal.

Asistente. José Luis Corcuera ya no labora en la Fiscalía. Foto: difusión

Rojas León explica que el delito de cohecho agravado que se le atribuye por recibir las coimas tiene una pena de 15 años de prisión, pero que si Corcuera se autoinculpa, entonces solo sería delito de tráfico de influencias que tiene una pena de ocho años, que incluso ya habría prescrito a la fecha actual.

“Pero tienes que tener mucho cuidado en el tema de la fecha. Tú puedes decir, te van a preguntar cuándo fue la última vez que... que le entregaste dinero a Corcuera por ese... ese tipo de influencias, tú tienes que decir más o menos me acuerdo que fue febrero o marzo 2013″, le indica el fiscal al testigo.

Audios que sustentaron el pedido de detención preliminar y complican la situación legal del fiscal.

Audio 1

6 abril 2022

Fiscal Ricardo Rojas con persona identificada como INT1.

INT1: Y el otro que es, este, Corvacho.

Rojas: Ya, en Corvacho, yo ahí, eso, de hecho, que eso salió de derecho, porque ahí tú me dices que ahí. ¿Qué abonos había ahí o se los ha dado a Corcuera en realidad?

INT1: No, a ti también te caí.

Rojas: ¿Cuánto, cuánto supuestamente sacó Corvacho?

INT1: No me acuerdo, o sea son montos, o sea.

Rojas: ¿Han sido cinco mil dólares?

INT1: No sé, menos, pero sí han dado, o sea, hemos, pues, dado de 500 en 500.

Rojas: Porque, mira, ahí dice, si tu me hablas de ese caso, 5.000 dólares por el caso de, 2.500 para inicial, por el caso Chela.

INT1: Yo creo que sí, han sido montos de 500 en 500, o sea, han sido conceptos, que han venido soltándose de 500 en 500 y así era, pero de ahí.

Ricardo: ¿Para ti?

INT1: Para los dos

Rojas: Ya, pero ¿qué es? ¿Y eso, y eso?

INT1: Se supone, o sea, que yo pedí, no, no, no era yo estiraba la mano, toma y dale, no. Siempre era mándame resultados, mándame la resolución, mándame esto, yo tenía para decir ya, corresponde, oye ya me mandó, matricúlate, entonces yo cobraba de eso, y yo te alcanzaba, bueno.

Rojas: Entonces no recuerdo, bueno, ya, no recuerdo que me hayas alcanzado, pero ¿ese block de notas seguro lo tienes?

…

INT1: Ya te entendí

Rojas: Enrique, mira, aquí el más interesado soy yo porque a mí me están metiendo en un tema, mira, me están metiendo el tema de Aspajo, esa señora que no tengo nada que hacer. Me están metiendo en el tema de acusación severa que tampoco tengo nada que ver. Corvacho no recuerdo que me haya dado dinero ahí, en lo que sí me ha incentivado es en el tema de, un tema, pero que tampoco, pues, no son esos 5 mil dólares que dicen que has entregado, eso es imposible. Entonces ahora, pucha, no sé, pues, este, Enrique, ¿cómo hacemos?

Audio 2

6 de abril 2022

Fiscal Ricardo Rojas con persona identificada como INT1.

Rojas: Mira, este, he pensado en una solución, este, bastante de repente un poco, que te puede parecer un poco perturbadora, pero creo que es la mejor solución. ¿Es tu celular? ¿Lo puedes apagar, mejor? Para no tener ningún problema.

INT1: Ya. Lo apago.

Rojas: También voy a apagar mi celular.

INT1:

…

Rojas: Ya, mira, yo lo que, lo que planeo una estrategia, ¿ya? Este y darle una salida, no por corrupción, sino por tráfico de influencias.

INT1: Ya.

Rojas: Ahorita te voy a enseñar. Si te preguntan por ese mensaje o por otros mensajes, tú puedes decir no, bueno, yo siempre decía que era para el doctor Rojas, pero realmente con el que había hablado era con el doctor Corcuera, ¿no? Y de ahí yo también, yo, yo cogía algo, ¿no? Porque, porque me pagaban muy poco, pues, entonces hay muchos mensajes que también he indicado, pero que no eran realmente para el doctor, sino era para mí, o sea, yo me, yo me, era una forma de, de conseguir algo más, pues, ¿no?

INT1: Mh.

Rojas: ¿Ya? Entonces, básicamente esa es la salida, pero no puedes decir que ha sido después de agosto 2013, no porque sino matas a Corcuera. Ahora, hay un mensaje donde tú das cuenta.

INT1:

Rojas: Mira, sabe que, sabe, yo nunca he hablado con el doctor Rojas, con el único que he hablado es con Corcuera, ¿ya? Y Corcuera me indicó que tenía llegada de influencias con el doctor Rojas y que los casos iban a salir, iban a salir y que él ya iba a coordinar con el doctor Rojas, ¿no? Y, bueno, y se, como él me dijo eso, bueno, yo le digo, ya, doctor, hable conmigo nomás y yo coordino sus temas y se le ha estado dando así como pagos mensuales 200 dólares, ¿no? Este, por esa, por esa, por esa, por eso que él me había prometido, ¿no? Que podía hacer y cuando salía la resolución me llamaba, y yo, este, inmediatamente iba, tomaba fotos y se lo mandabas a mi, para el cliente, yo estaba trabajando, ¿ya?

INT1: Chambeando, ya.

Ricardo: Ya, entonces, ese es el contexto que es más o menos tú deberías declarar.

INT1: Ya.

Rojas: ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo?

INT1: Ya.

Rojas: Que era un bluff para que ellos te paguen, para que te den dinero.

INT1: Ya.

Rojas: Y que todo terminó con el tema de Corcuera de los casos, en el año 2013 más o menos, cuando ya, este, salió el caso Chela, cuando ya salió el caso Corvacho, el caso de Chela. Hasta ahí acabó todo, el último pago que se le hizo a Corcuera.

INT1: …

Rojas: Ahí tú tienes que decir que los pagos que has hecho a Corcuera por esos trámites hasta el 2013, enero 2013 y después ya todo lo que tú has escrito era bluff, ya era, ya eras cosas, cosas que tú decías ya para que te paguen, es más, hay, como se llama, hay un correo donde dices de que efectivamente dices, como que te dan a entender, como que te dan a entender que tú estabas cogiendo dinero.

…

INT1: ¿Y lo has buscado a Corcuera? ¿Qué te ha dicho?

Rojas: De eso ya me estoy encargando ya, Corcuera más o menos va a decir eso.

INT1: Ya.

Rojas: ¿Ya? Porque, pero tienes que tener mucho cuidado en el tema de la fecha. Tú puedes decir, te van a preguntar cuándo fue la última vez que, que le entregaste dinero a Corcuera por ese, ese tipo de influencias, tú tienes que decir más o menos me acuerdo que fue de febrero a marzo del 2013.Audio 2

Los correos de los pagos

La Fiscalía ha accedido a diversos correos entre los abogados y el grupo Racso Miró Quesada, donde se reportaban y autorizaban los pagos para el fiscal.