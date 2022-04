Empresario Roberto Aguilar niega aparecer en imágenes jugando fútbol con Pedro Castillo

El empresario Roberto Aguilar, representante de la empresa Inip Ingenieria Integracion de Proyectos S. A. C., que misteriosamente ha ganado millonarias licitaciones con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y con el Ministerio de Energía y Minas en el actual gobierno, negó ser la persona que aparece en imágenes jugando fútbol con el presidente Pedro Castillo en la Videna, tal como lo expuso un reportaje de Panorama emitido el pasado 10 de abril.

En declaraciones para RPP, el joven empresario, de 27 años de edad, señaló que el programa dominical citó a dos peritos que no se encuentran inscritos en el Registro Pericial Judicial (Repej). “Ellos citan a dos peritos, los señores Guillermo Napan y Danny Humpire. Déjame comentarte que estos señores no son peritos, son experitos, ya que actualmente no se encuentran activos en el Registro Pericial Judicial (Repej)”, apuntó.

Roberto Aguilar anunció que para demostrar que no es la persona que aparece en imágenes con el mandatario contrató a dos peritos con registro en el Repej, quienes también se desempeñan en el Poder Judicial.

“De manera particular he contratado a dos peritos que están activamente en el Repej y actualmente trabajan en el Poder Judicial. Estos peritos han concluido categóricamente que yo no soy la persona de las fotos (…). Rubén Basta Arroyo (Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ) de Lima) y Santos Alejandro Camarena, de la Corte Superior de Lima Norte, prestaron ‘un servicio forense privado’, pues trabajan independientemente fuera de su labor pública”, expuso.

Niega a Pedro Castillo

El empresario remarcó que no conoce al presidente Pedro Castillo ni tiene vinculación con su familia, en relación con la supuesta cercanía con los sobrinos del mandatario Fray Vásquez y Gianmarco Castillo, quienes en la actualidad se encuentran en calidad de prófugos por presuntos actos de corrupción.

“No lo conozco (Pedro Castillo). Nunca he establecido un contacto con el presidente ni con su familia. Eso lo niego categóricamente; nunca me he cruzado con el presidente, ningún tipo de acercamiento”, enfatizó.

Evidencias

El programa de Panorama reveló el pasado 10 de abril que el presidente Pedro Castillo se reunió con el empresario Roberto Aguilar en un evento deportivo ocurrido el 5 de diciembre de 2021. El reportaje señaló que en el encuentro también participaron los sobrinos del jefe de Estado Fray Vásquez y Gianmarco Castillo.

Al respecto, el presidente Castillo indicó que no conoce al empresario al que hace mención el programa que dirige Rossana Cueva. Por esa razón, envió una carta notarial para pedir que se rectifique para evitar un proceso legal por difamación.