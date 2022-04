AAR: “Esto no va a ningún lado, el adelanto de elecciones se requiere, pero ya”

Lamentables imágenes que se han hecho virales en las redes sociales muestran “la destrucción del Perú en manos del Gobierno de Pedro Castillo”, según lo señaló Augusto Álvarez Rodrich. En dicho video, se observa cómo un grupo de pobladores se enfrenta con un par de extranjeros, quienes fueron impedidos de pasar un tramo de la carretera.

Pese a que la Ciudad Imperial vive directa o indirectamente del sector turismo, el grupo de cuatro manifestantes, tres hombres y una mujer, gritaban “fuera” y “lárgate de mi país” a los dos extranjeros, cuya nacionalidad es desconocida.

“El Gobierno se deja madrugar o creo que anda promoviendo este tipo de iniciativas”, advirtió.

No obstante, no es el único problema que el primer ministro, Aníbal Torres, no ha podido resolver. Este 18 de abril se produjo la invasión a las instalaciones de Las Bambas, importante proyecto minero que representa el 2% de la producción mundial de cobre.

Asimismo, en Cuajone, comuneros continúan en pie de lucha desde hace 45 días contra la empresa Southern.

“Pobre Perú, lo único que le funciona bien a este Gobierno son los trolls. El Gobierno sigue perdido en su laberinto”, indicó.

Por otro lado, AAR se refirió a la propuesta de Pedro Castillo, quien ha pedido al Congreso no dar la espalda al pueblo y apoyar el proyecto de ley que realizará el Ejecutivo para legalizar la castración química para violadores de menores y mujeres, ante el caso de la niña de 3 años abusada sexualmente, en Chiclayo.

“Estamos planteando aplicar la castración química como una de las medidas drásticas contra los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres; propuesta que será formalizada en los próximos días, y esperamos que el Congreso no le dé la espalda a un clamor popular.”, afirmó el jefe de Estado.

Para el periodista, la solución es populista. Agregó que Castillo Terrones está en serios problemas porque se ha comprometido con el cardenal Pedro Barreto a dar un “cambio radical” a su Gobierno y conformar un gabinete independiente de Perú Libre.

De acuerdo a las versiones que ha obtenido La República, el gobernante estaría barajando tres opciones para suceder a Torres Vásquez en la PCM: Alejandro Salas, ministro de Cultura; Betssy Chávez, ministra de Trabajo; y Félix Chero, ministro de Justicia.

“Se ha abierto una gran expectativa, una gran ilusión, pero Vladimir Cerrón le va a meter otro autogol a Pedro Castillo y al final toda esta expectativa se va a acabar, ojalá me equivoque (...) Esto no va a ningún lado, el adelanto de elecciones se requiere, pero ya”, apuntó.