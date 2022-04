Aníbal Torres sobre Antauro Humala: “Por disposición de la ley no puede ser indultado”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, manifestó que el Gobierno de Pedro Castillo no ha olvidado la situación penal del líder etnocacerista, Antauro Humala, a quien no se le ha otorgado la gracia presidencial del indulto ni la reducción de su condena.

En diálogo con el reservista José Flores, etnocacerista y dueño del canal de Youtube El Etnopatriota, el primer ministro, Torres Vásquez, declaró que por la naturaleza de la sentencia de Humala Tasso, quien está condenado a 19 años por el levantamiento en Andahuaylas (Apurímac) el 1 de enero del 2005, no ha podido recibir ningún beneficio penitenciario.

“ No ha sido olvidado (por el Gobierno de Pedro Castillo) , sino (que) por el ordenamiento jurídico que tenemos no puede obtener esos beneficios. No está sentenciado solamente por homicidio. Si no me equivoco, también (está) por secuestro y en esos delitos no hay beneficios”, sostuvo.

En otro momento de la entrevista, cuando fue preguntado si la retención de Antauro Humala en prisión puede considerarse una traición de Pedro Castillo a los etnocacerista, el jefe del Gabinete Ministerial respondió que no. Al respecto, mencionó que por disposición de las leyes, el autor del Andahuaylazo está impedido de ser liberado.

Asimismo, recalcó que de violar el ordenamiento jurídico para favorecer al líder etnocacerista podría ser usado como causal de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

“No se puede considerar una traición de Pedro Castillo. De ninguna manera. Lo que pasa es que por disposición de la ley no puede ser indultado. Si nosotros violamos la ley para favorecer a Antauro vamos a ser atacados más duramente y habría una causal para la vacancia presidencial por violación de la Constitución ”, indicó.

Del mismo modo, Torres Vásquez mencionó que en poco tiempo Antauro Humala obtendrá su libertad al cumplir su pena.

“Tampoco ha cumplido su pena por redención. En cuanto lo cumpla, él obtendrá su libertad porque no le falta mucho tampoco”, señaló.