Alcalde de Moche que desairó a Pedro Castillo también envío carta a Vizcarra firmada con sangre

El alcalde del distrito de Moche (La Libertad), César Fernández Bazán, fue protagonista de un hecho anecdótico. Luego de recibir una placa de reconocimiento de parte del presidente Pedro Castillo en una ceremonia, este martes 19 de abril, la autoridad edil decidió devolvérsela.

“Se lo devuelvo porque yo no quiero eso, quiero pistas y veredas para mi lugar. No me gustan esos reconocimientos a mí (…). Le he devuelto el reconocimiento porque acá no venimos a apoyar a nadie”, expresó en un video grabado por él cuando le regresó al mandatario el conmemorativo.

Fernández Bazán no es ajeno a este tipo de incidentes. En setiembre del 2020, durante el estado de emergencia por la COVID-19, el burgomaestre le envió una carta firmada con su sangre al entonces presidente Martín Vizcarra para exigirle el levantamiento de la cuarentena.

“Esta es la carta para el presidente Martín Vizcarra. Esta sangre representa a la gente que no debió morir porque no se le dio el pulsioxímetro (…). Representa la muerte de 13 jóvenes en la discoteca, representa los allanamientos en las casas de las familias inocentes”, dijo el alcalde de Moche en aquella oportunidad.

Semanas atrás de aquel año, César Fernández salió desde el balcón del municipio para declararse en “rebeldía” ante la inmovilización social por el avance del nuevo coronavirus. Asimismo, recomendaba el uso del dióxido de cloro como parte del tratamiento para combatir el nuevo coronavirus, a pesar de que era dañino para la salud.