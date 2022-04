William Paco deja la defensa de Bruno Pacheco: “Cómo ayudar a quien no se quiere dejar ayudar”

El ahora exasesor legal de Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio de Gobierno, reveló que decidió dar un paso al costado en cuanto a seguir asumiendo su defensa. La decisión del abogado William Paco se basa principalmente en que el prófugo exfuncionario “decidió inclinarse por otro consejo”, el cual no era parte de la estrategia que se había planteado desde un comienzo.

“Bueno, esto es frecuente cuando los asesorados se guían por otros consejos. No siguen la estrategia que inicialmente se acordó y por eso tuve que dar un paso al costado. Eso es lo normal y eso es lo que he hecho”, declaró en una reciente entrevista para Canal N.

William Paco destacó que ha estado defendiendo su ”absoluta inocencia” durante las pesquisas los temas que son materia de investigación. Sobre esto último, se refirió a las negociaciones irregulares a través de Provías en el caso Puente Tarata III. Como se informó, la Corte Superior de Justicia de Lima impuso tres años de prisión preventiva en contra de los involucrados.

“(Bruno Pacheco) tiene cómo demostrar la falsedad de aquello y que él no tuvo ninguna participación con el conocimiento que posee con respecto a esos temas. Honrando el mensaje que él dio y los comunicados que pronunció, se presente, salga de su escondite y diga su verdad (...) Él no ha seguido esa estrategia”, manifestó Paico.

En relación a la decisión de Bruno Pacheco de mantenerse prófugo de la justicia, el abogado precisó que el exsecretario “está oyendo” a personas del entorno de Pedro Castillo. Añadió que eso era “evidente” y consideró que en “ algún momento tendrá que decirlo”.

Además, ante los mensajes que ha estado dando Pacheco desde la clandestinidad —referente a su colaboración con las investigaciones—, resaltó que “él ha recibido ofrecimientos de parte de algún sector opuesto al Gobierno y desde el propio entorno presidencial”.

Respecto a las acusaciones de la investigada Karelim López, el exabogado de Pacheco sostuvo que con los “materiales” que tiene el exsecretario de Pedro Castillo, se dejaría sin efecto las imputaciones por las que se lo acusan.

En horas de la mañana, William Paco también declaró para RPP Noticias y manifestó que su estrategia era que el ex secretario general se presente y diga: “Esto es lo que yo sé y lo que yo tengo”. No obstante, agregó que eso no será posible porque ya no está asumiendo su defensa: “ Cómo ayudar a quien no se quiere ayudar”.

Finalmente, al ser cuestionado acerca de la decisión de su exdefendido de continuar prófugo debido a que involucraría al mandatario Pedro Castillo, William Paco manifestó que “la lealtad tiene un límite”.

“Sigue en la clandestinidad porque se sabe que él es inocente de los cargos que se le imputan. En segundo lugar, presume que hay un sentido errático y falso de la lealtad. La lealtad tiene un límite y él debería, en aras de su propia libertad, valorar su situación y decir lo que él conoce y eso le libraría de cualquier imputación en su contra”, puntualizó para Canal N.