Produce: funcionario impulsó contratación de su yerno en la institución

El director general de Pesca Artesanal del Ministerio de la Producción (Produce), Óscar Díaz Mendoza, reconoció haber impulsado la contratación de Damián Llanos Vergara en la institución al considerar que es un buen trabajador, como él mismo afirma; no obstante, el problema radica en que esta persona es su yerno.

Según Punto Final, Díaz Mendoza intercedió para que se contratara a Damián Llanos Vergara, quien —según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)— está casado con la hija del director general de Pesca Artesanal del Produce. El funcionario niega conocer ese detalle, pese a que una publicación de Facebook muestra que estuvo presente en el matrimonio de su hija en el 2020.

“Qué sorpresa, no vaya a ser una foto trucada. Me está dando la sorpresa, no estaba enterado de esto, yo le he dicho: ‘Se habrán casado en secreto’, la verdad no sé cuál es el afán persecutorio de todo esto”, respondió al programa dominical al ser consultado sobre la publicación en redes sociales.

Justificó que interceda por sus conocidos

La versión de Óscar Díaz es que él lo llamó a trabajar porque lo conoce y lo quería ayudar para que “pueda salir adelante”. Advierte que conoce que tuvo una relación con su hija, pero que tenía entendido que ya no eran pareja, y tampoco sabía que se habían casado. La gestión del funcionario le permitió a su yerno acceder a un contrato por dos meses, entre noviembre y diciembre del 2021, por un monto total de S/ 7000. Y otro de tres meses hasta fines de abril del 2022 por el monto de S/ 10.500.