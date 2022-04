El magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña, informó este lunes que requiere de donantes de sangre para poder ser sometido a un trasplante de pulmones. La intervención quirúrgica se da a raíz de la fibrosis pulmonar que padece.

“Nunca me ha gustado pedir favores, pero ahora es inevitable. Parece que se acerca la oportunidad de mi trasplante de pulmones. Sin embargo, para el momento decisivo, el Hospital Almenara, el único que en el Perú hace estos trasplantes, me pide por lo menos 20 donantes de sangre RH negativo grupo 0, y 4 personas para sacarle plaquetas (allí no importa el tipo de sangre)”, manifestó Espinosa-Saldaña en su cuenta de Facebook.

Magistrado Eloy Espinosa-Saldaña necesita donantes de sangre para trasplante de pulmones. Foto: captura

En octubre del 2021, el juez constitucional reveló que la fibrosis pulmonar se ha agravado, por lo que “la salida única para atender y revertirla es un trasplante”.

“He tenido que internarme de emergencia para hacerme todas las pruebas que esto reclama. Bueno, ahora habrá una junta médica en el (Hospital Nacional Guillermo) Almenara, que es el único lugar del país donde se hace trasplante de pulmones”, dijo el magistrado en diálogo con TV Perú.

En dicha entrevista, Eloy Espinosa-Saldaña lamentó que el Perú sea uno de los países con más bajo índice de donación de órganos.

“A diferencia de una convicción que hay en otros países de donar o la obligación en otros países de hacerlo, nosotros no tenemos ni la convicción buena ni dada por la ley. (...) Entonces, se da un trabajo doble para las personas que necesitamos (el trasplante de órganos)”, indicó.