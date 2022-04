Gobernadora de Arequipa: No es gente corrupta sino trabajadores que apoyan mi gestión

La gobernadora defendió la contratación de familiares espirituales, amigos y militantes de Unidos por el Gran Cambio en el gobierno regional. Aquí su versión.

Dalia Eloísa Ancalle Peralta fue acogida por la familia de su padre. Ahora ella trabaja en el gobierno regional.

Sí, tengo entendido que la señorita trabaja ahí. Lo que has dicho es real, que mi papá la había acogido desde pequeña. Junto a sus tres hermanos se les apoyó. Mi papá les dio estudios, universidad. Dalia estaba trabajando en la vicegobernatura con mi papá y sé que ahora ingresó por concurso a Asesoría Jurídica, me parece.

Pero está en el régimen 276. ¿Sabía que estaba trabajando en el GRA?

Sí sabía, pero no en que área.

¿La considera como una hermana?

Es parte de la familia. Mi papá los ha acogido.

Ancalle fue proveedora de Autodema y se acusó que vivía en su casa.

No vivía en mi casa. Ella vivía en Cayma. Una cosa es que mi papá le haya dado apoyo (…) Culminará su contrato y se la va a retirar, no se va a quedar en un puesto fijo. Su sueldo ni siquiera llega a 2 mil soles. No veo que se este cometiendo un acto de corrupción.

¿Sobre Paulina Díaz Cáceres? Aparece como trabajadora del GRA.

Ella ha estado trabajando. Actualmente ya no. Hace un mes o mes y medio que ya no trabaja.

¿Ella fue trabajadora del hogar en su casa?

Eso no es verdad. La señora Paulina apoyó en lo que es el movimiento. Es una persona que conocemos pero en ningún momento ha trabajado como empleada.

En el caso de Mayra Cayo, ¿ella es su comadre?

No, ella es una amiga . Participó en lo que era el movimiento. Trabajó mucho tiempo en Caylloma. Es una buena profesional. Desempeña un buen trabajo. Está de asesora FAG y tiene un sueldo que ni siquiera es como los de (Elmer Cáceres) Llica.

Tenemos información que usted es madrina del hijo de Mayra Cayo.

Quien ha sido es mi papá, pero no en mi caso.

Usted le llama ahijado en fotos del niño (Se le muestra la cuenta Facebook de Cayo y sus comentarios).

Claro, sabes que tú papá ha sido su padrino y por cariño se les puede decir ahijado.

¿No ha influenciado que sea cercano a su familia o a su papá para ser asesora?

No. No estamos hablando de gente corrupta. Son trabajadores con sueldos mínimos que apoyan bastante a mi gestión de forma transparente y honesta. Soy de la idea de dar la oportunidad a los jóvenes para que puedan hacer un trabajo. Si no cuando va a ver un cambio en la región.

Hay otro caso, el de Sandra Rodríguez que trabajó con usted en Autodema.

Ella está en Autodema muchos años antes que yo ingrese. Es una persona de planta.

¿Usted influenció para que ella sea jefa de Administración de Autodema?

Ese puesto es de confianza, obviamente vas a poner a personas que sabes que van a ejercer un buen trabajo.

También tenemos entendido que es su comadre, que fue madrina de su hija de bautizo.

Sí he sido madrina, pero eso no ha influenciado. Que sea mi comadre es una cosa. La señora Sandra es una profesional, una economista que ha estudiado muchos años y ha trabajado cerca de 15 años en Autodema. No es por mi influencia que ella esté como jefa de Administración.

Pero es muy cercana a usted, hora postula al consejo regional por Unidos por el Gran Cambio.

Postula como consejera, pero no porque sea cercana a mí se la ha colocado en Administración. Tiene buen currículum.

¿No está cometiendo el mismo error que Cáceres Llica de poner a sus cercanos?

No. En un gobierno se necesita personal de confianza y es obvio que se va a poner a gente de confianza. Puede decirme que Mayra tiene alguna denuncia. No la tiene.

Pero en dos casos está en plazas 276 que no son cargos de confianza.

¿Paulina Díaz? No está trabajando seguramente no ha sido actualizado la información. No sé si está en una plaza (sobre Ancalle), sería cuestión de verificar.

¿No hay coincidencia de que usted entra al poder y estas personas tienen estos puestos?