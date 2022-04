Congreso: plantearán que Comisión de Ética investigue denuncia contra Elías Varas

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) adelantó que su bancada planteará que la Comisión de Ética investigue la denuncia contra el parlamentario de Perú Libre Elías Varas debido a que su sobrino realizaría funciones de asesor sin estar formalmente contratado en el Legislativo.

“Ese caso me parece lamentable. Desde mi bancada seguramente vamos a plantear que se investigue en la Comisión de Ética porque me parece irregular que esto suceda”, declaró a Canal N este lunes 18.

De acuerdo con un reportaje de “Cuarto poder”, Jefferson Varas Seguín, sobrino del legislador oficialista, participó en actividades de carácter parlamentario junto a su tío pese a no estar contratado por el Congreso.

La investigación reveló que, el 1 de abril, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables compartió en su cuenta oficial de Facebook una serie de fotografías donde aparecía la titular del sector, Diana Miloslavich, y el congresista Varas Meléndez. Entre las instantáneas se puede divisar la presencia de Jefferson Varas como si su presencia se tratara de un trabajador más del Congreso.

Según el registro oficial de visitas, el familiar del legislador perulibrista ingresó a dicha reunión como si formara parte de la comitiva oficial enviada desde el Parlamento.

Esa no fue la primera vez que Varas Seguín sostuvo una reunión oficial sin la debida acreditación, ya que el 18 de enero asistió con su tío a un encuentro donde dialogaron con el ministro de Vivienda, Geiner Alvarado.

El congresista mostró su molestia al ser consultado sobre el tema y expresó que denunciaría a la periodista por hacerle un “reglaje” en aras de conseguir información.