Hildebrandt sobre Castillo: El señor no va a renunciar, entonces habrá que buscar otras fórmulas

César Hildebrandt criticó que, a pesar de las crisis por las que atraviesa el país, el presidente Pedro Castillo no haya decidido renunciar todavía. De acuerdo con el periodista, “la Constitución es una especie de contrato”, por lo que se tiene la idea de que pese a los constantes desaciertos en su gestión, el mandatario debe permanecer los cinco años en Palacio de Gobierno.

“Esa sensación de inmunidad monárquica que tiene el presidente en estos regímenes presidencialistas que tenemos en América Latina: ‘Me elegiste cinco años, te fregaste, ahora te aguantas’”, dijo en su podcast semanal.

El director del semanario Hildebrandt en sus trece comentó que, al igual que un gran sector de la población, esperaría que el jefe de Estado dimita de su cargo; sin embargo, resaltó que la tendencia se gira hacia lo contrario. En ese sentido, precisó que existen otras formas constitucionales de sacarlo del poder, por lo que solo es necesario poder encontrarlas.

“Muchos hemos pedido lo mismo, que renuncie, pero el señor no va a renunciar. Entonces, habrá que buscar otras fórmulas. ¿Constitucionales? Sí, claro. ¿Decentes? Sí, por supuesto. Desde luego que sí, pero alguna fórmula habrá que buscar”, aseveró.

Anuncio de nuevo gabinete de ministros

El periodista se pronunció sobre el anuncio del cardenal Pedro Barreto sobre la próxima reestructuración del gabinete ministerial con profesionales que no se encuentren relacionados al entorno perulibrista que lo ha caracterizado desde el inicio de gestión de Castillo Terrones.

“La Iglesia no como mediadora, sino así como vocera del Gobierno de Castillo, anunciando un cambio sobre el cual no hay ninguna certeza (...) El problema no es que Castillo le prometa el oro y el moro al cardenal o a Max Hernández, el problema es que tiene que rendirle cuentas a Vladimir Cerrón”, enfatizó.

En ese sentido, señaló la poca probabilidad de que el secretario general de Perú Libre deje de tener participación en las decisiones del Gobierno, ya que su presencia ha sido “no como portero”.