Huilca considera que castración química propuesta por Castillo es una medida que “engaña a la gente”

Tras el anuncio del presidente Pedro Castillo de implementar la castración química como medida para combatir los casos de violación, la excongresista Indira Huilca señaló que esa medida no iba a ser efectiva, pues el problema radica en mejorar los procesos en el sistema judicial, ya que, de esta manera, las víctimas y sus familiares podrían encontrar justicia en el menor tiempo posible.

“Las víctimas son revictimizadas en el sistema de justicia. Las niñas y los niños tienen que pasar por situaciones en las que no hay cámaras Gesell para que puedan dar su testimonio y los agresores quedan en la impunidad, ese es el problema. Si uno quiere tapar eso diciendo que vamos a aplicar la castración química y con eso engañar a la gente, vamos mal”, declaró en entrevista con La Mula.

Además, Huilca afirmó que el caso de la menor de 3 años que fue abusada en Chiclayo es “tan atroz” que obliga a “ser responsables con las cosas que se proponen”, ya que los afectados están esperando que sus líderes políticos les brinden una solución a su dolor.

“Creo que se hace mal respondiendo esa indignación con medidas que no solamente son populistas y demagógicas, sino que son medidas que no van a llegar ni siquiera a concretarse, ni siquiera van a poder implementarse. El tema de la castración no tiene mucho sentido si, por ejemplo, en nuestro país ya está establecida en la cadena perpetua para quienes cometan actos de violencia sexual contra menores”, indicó.

En seguida, insistió con que el tema radica en que, en el Perú, los acusados en denuncias por violencia sexual “demoran en ser sentenciados o no son sentenciados”.

“El problema, entre otras cosas, es el proceso, que muchas veces cuando no hay reflectores, como en este caso tan doloroso, ahí no se logra capturar al agresor, no se le pone prisión preventiva, no se logra hacer el proceso inmediato”, añadió.

Castillo solicita al Congreso que apoye su propuesta de castración química

El presidente Pedro Castillo Terrones ha considerado que la salida para disminuir casos de abuso sexual contra menores será la castración química. De tal manera, anunció que la Presidencia del Consejo de Ministros presentará ante el Congreso un proyecto de ley para que se sancione con dicho procedimiento a quienes sean acusados de violación.