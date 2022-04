Castración química: congresistas se pronuncian sobre proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo

El caso de violación a una menor de tres años en Chiclayo ha estremecido a todo el Perú. Ante ello, el presidente Pedro Castillo Terrones ha considerado que la salida para disminuir este condenable acto sexual es a través de la castración química. Así, el mandatario anunció que la Presidencia del Consejo de Ministros presentarán ante el Congreso un proyecto de ley para que se sancione con ello a quienes sean acusados de violación.

“ Estamos planteando aplicar la castración química como una de las medidas drásticas contra los violadores de menores de edad , adolescentes y mujeres; propuesta que será formalizada en los próximos días y esperamos que el Congreso no le dé la espalda a un clamor popular. Nosotros como Gobierno tenemos la enorme responsabilidad de defender la vida de los peruanos, esa vida que está por encima de cualquier interés o cálculo político”, manifestó desde un evento este 18 de abril.

Algunos congresistas se han pronunciado sobre esta medida y la mayoría no está de acuerdo, ya que apuestan por la prevención, por la cadena perpetua o incluso por la pena de muerte.

El legislador Héctor Ventura de Fuerza Popular consideró que el mensaje del Gobierno “es inoportuno, incongruente y populista”, pues lo que se debería hacer, según su opinión, es prevenir las violaciones.

“Lo que necesitamos ahora es atacar el antes, y es con prevención. Mejores campañas de educación, campañas de concientización, trabajos en menores en las instituciones educativas. Creo que hay mucho por hacer para prevenir estos actos delincuenciales lamentables, pero creo que la castración química no sería la solución puesto que van a seguir ocurriendo estos lamentables hechos, pero para ello hay que prevenir antes”, declaró para Canal N.

A su turno, el parlamentario Álex Paredes de Perú Libre no cree que la castración química sea la solución. En vez de ello, él cree que se debería revisar la pena de muerte en estos casos.

“ Yo iría más allá, yo creo que habría que revisar hasta el tema de la pena de muerte porque no es el primer caso . A grandes problemas, grandes soluciones. El tema es que no es el primero, ya se hace una constante y hasta que no seamos afectados alguien que tenga decisión, opinión o alguna repercusión política, recién se va a tomar en cuenta porque el resto son ciudadanos de a pie”, explicó en Canal N.

El congresista José William de Avanza País opinó que aplicar la castración química no tiene sentido si se le pone cadena perpetua. No obstante, resaltó que las penas deben ser severas.

“No sé hasta donde puede ser bueno castrar químicamente a una persona que ya ha sido condenada a cadena perpetua, esa persona no va a salir. Y por ahí creo que también tiene que ver asuntos legales a los cuales está comprometido el Estado peruano, me refiero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (...). Pero sí creo firmemente que quienes delinquen, sobretodo contra menores, contra niños, deben ser castigados severamente. Esas personas no deberían salir nunca de la cárcel y se debe educar al respecto también, deben ser castigados y enseñar para que no sucedan ese lamentable hecho que ocurrió en Chiclayo”, expresó.

Titular de Comisión de la Mujer a favor de la castración química

La presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, Elizabeth Medina (Perú Libre), indicó que cree necesarios castigos severos ante los abusos sexuales, por lo que ella apoyaría la castración química. Empero, no está a favor de la pena de muerte pues el Perú tendría que retirarse del Pacto de San José.