Antauro Humala afirma que no ha solicitado indulto al presidente Pedro Castillo

Antauro Humala Tasso, cabecilla del Andahuaylazo, habló en una carta pública sobre la solicitud de indulto humanitario en su favor, la cual fue rechazada en febrero de este año por no cumplir los requisitos para tal beneficio penitenciario. En la misiva se lee que el etnocacerista no realizó tal solicitud y que “desconoce” la identidad de la persona que realizó el trámite.

“Informo a la opinión pública que el suscrito jamás ha solicitado un indulto al Estado peruano. Desconozco el nombre del ciudadano(a) que inició tal gestión”, se lee en el primer párrafo.

Asimismo, resaltó que lo que sí ha solicitado es su “libertad por pena cumplida con redención”, el 17 de enero de este año. Sin embargo, han pasado tres meses y el Estado no le responde. “Esta gestión, según reglamento y ley, no debería tardar más de 15 días”, escribió en su carta. Antauro Humala sentenció que es un “secuestrado político”.

Además, el líder etnocacerista, quien se encuentra preso desde el 2005, resaltó que agradece “el gesto presidencial” pese a no haber “materializado” el pedido. Durante la campaña presidencial, Pedro Castillo prometió ejecutar el indulto a favor del hermano del expresidente Ollanta Humala.

Carta de Antauro Humala

Reproducción de la carta:

Informo a la opinión pública que el suscrito jamás ha solicitado un indulto al Estado Peruano. Desconozco el nombre del ciudadano(a) que inició tal gestión.

No obstante haber empeñado su “palabra de maestro”, puedo suponer la incapacidad política para materializarla. Aún así, agradezco el gesto presidencial.

Lo que sí he solicitado desde el 17 de enero de este año (2022) es mi “libertad por pena cumplida con redención”, aún pasados tres meses no me responde el Estado vía MINJUS/INPE. Esta gestión, según reglamento y ley, me debería tardar más de 15 días. Entiendo, pues, que soy un secuestrado del Estado”, se lee en la carta de Antauro Humala.