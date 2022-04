Aníbal Torres sobre recomposición del Gabinete: Yo no me aferro al cargo

El jefe del Gabinete, Aníbal Torres, dijo no aferrarse al cargo, en respuesta a los pedidos de recomposición del Gabinete que hicieron algunos sectores como la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). Señaló que no le preocupa dar un paso al costado en cualquier momento. “El gabinete puede ser recompuesto. Esos que sigan en su lucha, yo no me aferro al cargo, vendrá otra persona y quizás mejor que yo para hacer las cosas en beneficio de las mayorías”, dijo.

Respecto al proyecto de ley sobre la castración química para violadores anunciado por el presidente de la República, Pedro Castillo, el premier señaló que se esperará el debate en el Consejo de Ministros y el Congreso. “ Lo que hay que hacer es combatir el crimen, crímenes atroces que no podemos seguir permitiendo” , mencionó.

Minutos antes, el alcalde de Cusco, Víctor Boluarte, pidió al primer ministro que analicen la pena de muerte para violadores. Anunció que sería un pedido que los alcaldes del país formalizarán en las siguientes horas. “Un gran sector de la población está con eso, pero la Corte de San José no lo permite”, respondió Torres a la prensa, al ser consultado sobre ese pedido.

En otro momento, Torres se refirió a la Segunda Reforma Agraria que, según el expremier, Guido Bellido, no está en el ideario de Perú Libre. “Está en el ideario del gobierno”, apuntó. Negó que la segunda reforma agraria sea una improvisación. “De ninguna manera, el agro está primero”, puntualizó.

El jefe del Consejo de Ministros dio estas escuetas declaraciones a su salida de la reunión con los dirigentes gremiales en el Cusco. Salió raudo de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur), donde se llevó a cabo el evento.