Aníbal Torres sobre castración química: “Se debatirá en Consejo de Ministros”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se pronunció sobre el anuncio del presidente Pedro Castillo de presentar un proyecto de ley para implementar la castración química a quienes sean acusados de violación. La iniciativa llegó en el marco del caso de violación a una menor de tres años en Chiclayo.

“ Estamos planteando aplicar la castración química como una de las medidas drásticas contra los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres; propuesta que será formalizada en los próximos días y esperamos que el Congreso no le dé la espalda a un clamor popular”, manifestó el mandatario este 18 de abril.

En ese sentido, Torres Vásquez expresó, desde la ciudad de Cusco, que es un tema que se tendrá que debatir en PCM así como en el Congreso, ya que lo que se busca es una manera de acabar con dichos actos.

“Se debatirá en Consejo de Ministros y en el Congreso. Lo que hay que hacer es combatir el crimen y son crímenes atroces que no podemos seguir permitiendo” , dijo a Canal N.

Existen opiniones dividas al respecto. Desde el Congreso, diversos legisladores se han mostrado a favor y en contra de la propuesta del Ejecutivo.

La presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina (Perú Libre), indicó que apoyaría la castración química, ya que considera que se necesitan castigos severos antes los abusos sexuales.

PUEDES VER: Advierten deficiencias en la ronda de entrevistas del concurso para el TC

“Personalmente, yo apoyo ese proyecto, porque ya se tienen que tomar medidas drásticas frente a estos hechos que vienen ocurriendo en nuestro país”, manifestó para Andina.

Por otro lado, el legislador José Williams (Avanza País) opinó que no tiene sentido la aplicación de dicha medida si se le impone una pena de cadena perpetua al agresor.

“ No sé hasta dónde puede ser bueno castrar químicamente a una persona que ya ha sido condenada a cadena perpetua , esa persona no va a salir (...). Esas personas no deberían salir nunca de la cárcel y se debe educar al respecto también, deben ser castigados y enseñar para que no suceda ese lamentable hecho que ocurrió en Chiclayo”, expresó.

PUEDES VER: CNDDHH exhorta al Congreso a no avaluar un nuevo TC con conflicto de intereses

Pena de muerte para violadores

Otra propuesta que viene circulando es la de implementar la pena de muerte para violadores de menores de edad. Incluso la congresista Digna Calle (Podemos Perú) ha presentado un proyecto de reforma constitucional para incorporar dicha medida. Sin embargo, el titular de PCM expresó que no es una opción viable.