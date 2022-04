Aníbal Torres: “Hay mucho que aprender de Karl Marx como de los ultraliberales”

El titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se refirió al pensamiento del economista alemán Karl Marx en referencia al comunismo y señaló que, pese a los errores que pudo haber cometido, aún “hay mucho que aprender” de él.

“(El comunismo) fue un sueño de Karl Marx, pero se equivocó. Eso es imposible. Pero no quiero decir que se equivocó en todo porque hay mucho que aprender de Karl Marx como de los ultraliberales. Hay que aprender lo bueno ”, declaró.

En efecto, durante una conferencia de prensa desde Cusco, Aníbal Torres mencionó que aún hay un sector que considera al Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, como comunista y marxista. No obstante, recalcó que esto sería solo una invención de sus opositores.

Seguidamente, mencionó que el comunismo no está prohibido en varios países del mundo y que, además, “existen comunistas en países europeos”.

“ Pero nosotros no somos comunistas . Precisamente hablan de comunistas esos partidos que se creen intelectuales en el Perú, que ignoran lo que es el comunismo”, acotó el primer ministro.

Por otra parte, Torres calificó de “malintencionadas” las publicaciones hechas en los medios de comunicación sobre sus elogios el último jueves 7 de abril, en Huancayo, al exdictador nazi Adolf Hitler, al asegurar que durante su mandato hubo un gran crecimiento en Alemania.

