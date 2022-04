Paredes sobre permanencia de Aníbal Torres en PCM: No veo cosas inadecuadas que ameriten su cambio

El congresista oficialista Alex Paredes consideró que no existen motivos suficientes para pedir la salida de Aníbal Torres como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, rechazó las declaraciones en las que enalteció al genocida Adolf Hitler.

“ Yo no creo que esté en esa condición (de abandonar el cargo), no veo que haya cosas inadecuadas que ameriten que deba ser cambiado. El comentario (sobre Hitler) no me pareció pertinente, ya indigna, pero que si me pregunta si ese hecho sería suficiente para que lo cambien, creo que no”, refirió a Canal N.

Al ser consultado sobre los posibles cambios en el gabinete que viene anunciando el cardenal Pedro Barreto, el parlamentario por Perú Libre afirmó que no han tenido comunicación con el jefe de Estado, por lo que no podría asegurar si se van a realizar cambios ni cuáles serían.

“La semana pasada hemos oído información sobre el cambio de Gabinete, hubo la presencia de Pedro Barreto y de Max Hernández, hay algunas cosas que se van a hacer en dirección al cambio de Gabinete, pero desde que nos fuimos de Arequipa los miembros de la bancada no hemos hablado con el presidente, así que no podemos dar información certera ”, explicó.

También mencionó que si un partido gana las elecciones, lo lógico sería que gobierne junto a quienes pertenecen a la misma organización política, en relación a las declaraciones del monseñor sobre dejar de lado al círculo de Perú Libre en el nuevo gabinete de ministros que se estaría gestando.

“ Cuando hay participación política, las organizaciones políticas son las que deben gobernar , hay que seleccionar a las personas, pero hay una situación de supervisión estricta que no se veía con otros gobiernos, y las consecuencias de muchas de las cosas que vemos vienen de otros gobiernos. Un ministerio no lo dirige el ministro, son finalmente quienes operativizan”, agregó.

Moción de interpelación contra Aníbal Torres

Cabe recordar que el pasado 12 de abril, la congresista Flor Pablo (Partido Morado), con el respaldo de legisladores de otras bancadas opositoras, presentó una moción de interpelación contra el primer ministro Aníbal Torres.

De ser aprobada, Torres Vásquez deberá responder siete preguntas planteadas sobre las muertes que tuvieron lugar en medio de las protestas de transportistas en Junín, Huánuco e Ica. Además, deberá explicar las motivaciones detrás de la inmovilización social obligatoria decretada por el Ejecutivo el pasado 5 de abril.