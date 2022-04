Perú Libre cuestiona “intromisión” del cardenal Barreto y rechaza un gabinete sin incluirlos

En la bancada de Perú Libre buscan un equilibrio en sus declaraciones al momento de referirse a las últimas afirmaciones del cardenal Pedro Barreto, quien –tras reunión en Palacio de Gobierno– anunció que el presidente de la República, Pedro Castillo, haría un “cambio de rumbo radical” en su gestión al conformar un gabinete ministerial sin integrantes de Perú Libre. Sus palabras cayeron mal a la interna de la bancada oficialista. Este partido política denuncia una intromisión del arzobispo de Huancayo, pero a su vez destacan su labor como mediador y su preocupación por apoyar en encontrar una solución a la crisis social y política que vive el país.

En diálogo con La República, el congresista Alex Flores de Perú Libre destacó la labor del cardenal Barreto, pero calificó sus declaraciones como una intromisión poco ética y moral: “Es saludable que el representante del clero pueda convocar o ser parte del acuerdo nacional o consenso que se viene generando como una salida a la crisis política. Sin embargo, creo que no es ético, ni es moral que él pueda sugerir o pueda ya inmiscuirse políticamente a sugerir ministros. (….) Yo la califico como una intromisión poco ética y moral, la religión no puede mezclarse con la política, menos con una decisión sobre un nuevo gabinete”, declaró.

Ante el mismo cuestionamiento, la también legisladora oficialista Francis Paredes prefirió ver las declaraciones del cardenal como una nuestra de preocupación por el Perú y su voluntad de que se conforme un gabinete mejor articulado: “Todos hemos visto cómo cada persona quiere lo mejor para el país, prefiero tomarlo como que lo hizo de la mejor manera (con buena voluntad). Creo que hay mucho por mejorar en el gabinete”, agregó.

El último jueves 14, el cardenal y arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, informó que el mandatario Pedro Castillo se ha comprometido a iniciar un “cambio de rumbo radical”: “Muy pronto el presidente anunciará los cambios que pasa por un nuevo gabinete y un premier que no dependa ya del partido Perú Libre o de grupos del entorno del presidente Castillo, eso está clarísimo”, fueron las declaraciones que incomodaron a algunos legisladores del partido del lápiz.

Visita. Este fue el gesto con el que el cardenal Barreto llegó de Huancayo para participar en la reunión con el presidente. Lo acompaña el congresista Guillermo Bermejo. Foto: captura TV Perú

“Un gabinete sin Perú Libre sería un error”, afirma Flores

En cuanto al tema de fondo, Alex Flores calificó como un “gravísimo error” que el presidente Castillo esté evaluando un posible gabinete sin integrantes de Perú Libre, al considerar que la crisis que vive el país se debe precisamente a la baja participación del oficialismo en los ministerios: “Sería un gravísimo error de parte del presidente crear un nuevo gabinete que no tenga vinculación hacia el partido y el programa que ha ganado. Precisamente, la crisis es producto de que se ha priorizado a la tecnocracia, a los técnicos y cuando no hay una coherencia o visión ideológica y programática, no se llega a nada. Es por eso que nada se ha solucionado y estamos de crisis en crisis”, agregó.

En esta línea, Flores señaló que la bancada de Perú Libre siempre se ha mostrado abierta a apoyar al jefe de Estado con algunos profesionales. Bettsy Chávez fue congresista de Perú Libre y Óscar Zea actualmente integra las filas del oficialismo, ambos hoy ministros de Estado. Es su momento, Katy Ugarte fue nombrada en el Ministerio de la Mujer: “Es totalmente coherente y necesario porque es normal que un presidente se apoye en el partido por el que ha entrado, tanto en la organización como en la bancada de Gobierno. Nosotros siempre hemos planteado que en la bancada tenemos profesionales idóneos y capaces que podrían desenvolverse y apoyar en la gestión e implementación del plan de Perú Libre”, dijo.

Con respecto a Francis Paredes, el presidente Castillo debería hacer un balance sobre el trabajo realizado por sus ministros, ya que considera que algunos “no están dando la talla”. Señaló que más que preocuparse por un gabinete con o sin integrantes de Perú Libre, la población debería esperar profesionales capaces e idóneos: “Creo que el presidente Castillo tiene toda la predisposición de mejorar este gabinete colocando a las personas que él crea conveniente. Espero que a quienes tenga pensado, posean la parte técnica, pero también las manos limpias. Es lo que pedimos. Necesitamos un cambio en el interior del país, solucionando los problemas de los diferentes sectores”, comentó.

Sobre continuidad de Aníbal Torres

En cuanto a la necesidad de oxigenar al gabinete y cambiar al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, Alex Flores se mostró a favor de encontrar a otra persona para el puesto: “Yo le recomendaría al presidente que oxigene, haga un cambio. Necesitamos un nuevo gabinete, teniendo la consideración de personas altamente técnicas, pero también altamente políticas que estén comprometidas a implementar el programa de cambio por el cual el pueblo ha votado”, dijo.

Rechazo. De acuerdo a la última encuesta de la empresa Datum, el 62% de la población desaprueba la gestión del premier Aníbal Torres. Foto: PCM

Por otro lado, Francis Paredes consideró que Aníbal Torres hizo un buen trabajo, pero también se mostró a favor de su cambio: “Creo que hubo cosas asertivas y cosas que tampoco permitieron que este gabinete haga su trabajo. Yo no lo condeno al Sr. Aníbal, creo que es una persona que ha querido hacer bien las cosas, hubo comentarios que no se ajustaron a la realidad, pero yo lo veo tan profesional como cualquier persona que quiere hacer lo mejor por el país”, declaró.