Barreto sobre críticas de Cerrón: ¿Por qué condenaron a Jesús? Porque había autoridades con intereses

El cardenal y arzobispo de Huancayo Pedro Barreto respondió a las críticas recibidas por los extremos políticos, en especial de Vladimir Cerrón, quien lo acusó de un “golpe eclesiástico” luego de que el sacerdote anunciara que el presidente de la República, Pedro Castillo, alista “un cambio de rumbo radical” en su Gobierno y tendrá “un nuevo gabinete ministerial con un premier que no dependa del partido Perú Libre”.

En una entrevista para La República, el eclesiástico reflexionó en esta Semana Santa y se preguntó ¿por qué condenaron a Jesús?. La respuesta que brindó él mismo fue porque había autoridades políticas que tenían intereses en relación a las críticas del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“En Semana Santa hay que recordar que había enemigos irreconciliables contra Jesús, que incluso llevaron a condenarlo a muerte en la cruz. ¿Por qué lo condenaron si pasó por el mundo haciendo el bien? (….) porque había autoridades políticas que tenían intereses, las autoridades religiosas y un pueblo que se dejaba manipular” , dijo Pedro Barreto.

“Igual, las críticas las unimos a los insultos que recibía Jesús. Es decir, la pasión de Cristo continúa por los intereses subalternos”, agregó.

El cardenal también se pronunció sobre las otras críticas del Congreso, que señala que la Iglesia busca salvar a Castillo.

“Soy el responsable porque no he ido como representante de la Conferencia Episcopal Peruana, simplemente fue una invitación personal. Pero es importante indicar que como Iglesia tenemos un papel público que no se agota en las actividades de asistencia y educación, sino que procura la promoción de la dignidad integral de la persona humana. Buscamos la fraternidad en el Perú. Y ese es el gran llamado a todos los peruanos. No podemos estar como estamos ahora, enfrentados, el Perú está en cuidados intensivos”, expuso.

Cambio de gabinete

En otro momento el arzobispo de Huancayo ratificó que el presidente Pedro Castillo desea cambiar el gabinete ministerial que preside Aníbal Torres tras las constantes protestas por la alza de combustible, de fertilizantes y productos de la canasta básica familiar que desencadenó la muerte de cuatro ciudadanos en el interior del país.

“En realidad, es una expresión mía. Pero que respondía a lo que él manifestó. Le pregunté el miércoles pasado si está decidido a hacer ese cambio y me dijo sí. Y al día siguiente, Jueves Santo, con el doctor Max Hernández, también ratificó esa misma decisión; por tanto, estábamos hablando de una confianza. Esta es la única oportunidad que tiene el presidente Castillo para salir adelante, la única, a pesar de los gritos, escándalos e insultos, que los recibo personalmente como Jesús los recibió, con humildad, pero sabiendo que lo que hemos hecho y dicho es por el bien del Perú”, sentenció.