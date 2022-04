Oscar Zea: Si hago mal las cosas que el presidente me saque

De las palabras de Oscar Zea se llega a la conclusión que la promocionada segunda reforma agraria fue una ocurrencia del presidente Castillo y del anterior ministro de Minagri. En esta entrevista Zea sostiene que ha preferido declarar el sector en emergencia y tomar algunas medidas concretas.

En esta Semana Santa, de reflexión qué le preocupa del gobierno.

Deberíamos pensar en un futuro mejor para el Perú, para las generaciones. Pero si nos desviamos [diciendo] soy de derecha o de izquierda, no es saludable. Tenemos que consensuar, que prime el diálogo. Parece que algunos congresistas, algunos políticos, no piensan en el pueblo, sino en sus intereses particulares. Dentro de ellos también está dañar a alguien que no piensa igual que ellos. (…). A mi oficina del Minagri vienen congresistas de todas las bancadas.

¿Para qué lo buscan. Para trabajo, gestiones o colocaciones en cargos públicos?

Traen algunas sugerencias. Me dicen siempre que soy dialogante y otras veces me dicen que tenemos que ser ágiles.

Hay un paro que se viene en Cusco. Hay descontento en el sector agrario. Los campesinos tienen que vender una arroba de papa para comprar una botella de aceite. Ellos advierten que la segunda reforma agraria no se ve.

Antes estaba a la cabeza del Ministerio de Agricultura el señor Víctor Maita Frisancho. Ustedes [los periodistas] son personas informadas. ¿Me puede decir qué ha avanzado el señor Mayta? Es cusqueño.El lanzamiento de la Reforma Agraria se ha hecho en Cusco. Qué podríamos decir del señor cusqueño.

La respuesta la podría decir usted porque usted está dentro del ministerio.

Con honestidad no vi mucho para decirlo en este momento. Pero nosotros hemos tomado una serie de acciones. Una de esas medidas fue declarar el agro en emergencia nacional porque este sector es sumamente importante y también muy olvidado. Es por eso lo paros. Pero en otras partes [el paro] no es genuino interés de los agricultores y ganaderos, sino de alguna clase política que con mala intención ponen mano ahí. (…). Con nuestros hermanos de Cusco tenemos que conversar.

Qué decir a aquellos sectores agrarios que sostienen que la Segunda Reforma Agraria es más de lo mismo. Por ejemplo, ya se trabajó años en la asociatividad, créditos, entre otros.

Yo creo que todo es diferente. Cuando hablamos de riego hemos aumentado la inversión en este sector. (…). El intermediario siempre se lleva la mayor ganancia de la torta. [Ahora] vamos a acercarnos al productor con el consumidor. Vamos apoyar en el tema de transporte. Nunca a los agricultores familiares se les entregó el guano de isla. Ahora les daremos más. Inyectaremos créditos por 1800 millones de soles. Esos son avances de la segunda reforma agraria. (…)

El presidente Pedro Castillo ha dicho que si no trabaja bien será el primero en retirarlo.

En parte tiene razón. Si uno no hace bien el trabajo hay que sacarlo. Si hago mal las cosas el presidente que me saque. Habrá otra persona que lo pueda hacer mucho mejor.

¿Si lo sacan no va a ser un sueño frustrado? Cuando ganó las elecciones sus partidarios de inmediato lo promocionaron como ministro de Agricultura.

De ninguna manera. (…) Hasta donde nos tenga confianza el presidente tenemos que dar el máximo esfuerzo. Acá nadie tiene que aferrarse al cargo.

A raíz de las últimas crisis es inevitable que no se haya pedido un nuevo gabinete. Varios pidieron su salida?

-Han pedido mi cambio cuando nos metimos en el tema de la leche. Yo siempre he estado dispuesto a las decisiones del presidente. Dentro de la PCM nunca se ha tocado este tema del cambio. Pero en caso de que lleguen los cambios, en nada me fastidia.

¿Cómo ve al gobierno de Pedro Castillo?

-Yo lo veo al presidente bastante bien. Pero como toda persona tiene errores.

-Qué errores por ejemplo.

-Me parece un error grande esa declaración que tuvo con CNN. Ese periodista, lo acorrala, yo no lo habría permitido. Es responsabilidad de él permitirlo. [Otro error] ha sido esa declaración donde dijo que los dirigentes eran pagados.

La ciudadanía dice que se vayan todos. ¿Usted se siente aludido por esa expresión?

Primero el presidente ha sido elegido por cinco años y cinco años ahí va estar. Va acabar su mandato.

¿Pero va acabar su gestión porque tiene acuerdo con un sector de parlamentarios como Los Niños?

Yo creo que no hay ningún niño, ahí todo son mayores. Pero ellos son concientes. Tienen que pensar en el pueblo peruano. El congreso tiene que cumplir su rol de fiscalizar y no tiene que ser obstruccionista.

Ósea a usted no le afecta el pedido que se vayan todos?

Si hay una votación para eso, yo voy a ser el primero en votar para el cierre del Congreso. Extraño mi campo.❖

Lo que dice el ministro sobre el crimen

que se le atribuye

No cree que el gobierno se ha visto jaqueado por designar funcionarios cuestionados. Entre ellos está usted que tuvo un proceso por un crimen. No siente que es parte de esas designaciones que terminó afectando al presidente.

Esa es una malcriadez de la prensa limeña. Cuando me meto con la leche comienzan a hablar esa tontería. No es error que me hayan designado. Para la prensa todo es malo.

El fondo del cuestionamiento respecto al crimen es que no se le efectuó el examen de ADN a las manchas de sangre que se encontró en su ropa por el crimen de Edwin Parisuaña.

Ese señor que ha fallecido es mi pariente y es de Taraco. Es un pariente de mi mamá. No es pariente cercano, pero es familia. El día que muere, cuando yo me entero, yo voy ahí [donde estaba el cuerpo] para decir cómo ha sido, en qué momento nos hemos encontrado ( la noche anterior Zea estuvo tomando licor con la víctima). Pero ahí también la policía, no solo a mí, sino también a los otros que estaban, nos revisó totalmente. En el tema de sangre, en esa parte de la rodilla, un poquito abajo, tenía una mancha de sangre cuadrangular. Cuando la policía me lleva, encuentran un pantalón lo sacan y me revisan y calculan ellos cuántos días podría tener esto. Me sacan fotos por todo lado. Empiezan a medir. [La policía] ha hecho una valoración minuciosa.

Está diciendo que las manchas de sangre que tenía en su prenda se adhirieron cuando fue a ver el cuerpo?

¿De dónde me sacas eso? Cuando han venido a mi cuarto unos policías vieron y encontraron el pantalón en mi ropero con sangre. Pero era una sangre de hace tiempo y la herida estaba en escamación. Y como yo estaba en moto me caí y ahí se ha sellado [manchado]. Ellos [la policía] hicieron un trabajo impecable. Ellos mismos calcularon que la sangre era de hace mucho tiempo.