Rechazan alargar mandato de gobernadores y alcaldes

El proyecto de ley presentado por el congresista Alfredo Pariona, de Perú Libre, que propone prolongar el mandato de gobernadores y alcaldes por cinco años, a fin de que puedan concluir los proyectos que ofrecieron en campaña, no ha sido bien recibido por miembros de las bancadas parlamentarias.

Jorge Morante Figari, de Fuerza Popular, consideró que cuatro años son suficientes y no se necesita ampliar el mandato por un año más.

Dijo que podría darse algo distinto, como analizar lo positivo y negativo de la experiencia de la reelección de gobernadores y alcaldes.

“Primero evaluar eso. Si se retoma la reelección ya no serían cuatro sino ocho años. Carecería de sentido los cinco años. Muchos, al no ser reelectos, el último año no se esmeran en solucionar los problemas”, comentó Morante.

Por su parte, Wilmar Elera, de Somos Perú, refirió que la propuesta legislativa de Pariona va a generar más controversia. Opinó que se debe cumplir el calendario para elegir a nuevos gobernadores y autoridades ediles el próximo mes de octubre.

“Ya tenemos fecha para las elecciones. Cualquier proyecto de ley lo que va a traer es más controversia”, estimó.

Agregó que el mandato tiene un tiempo de cuatro años y hay que respetarlo.

“Es como si se presentara un proyecto de ley para que se amplíe un año más la Presidencia de la República, eso está fuera de foco. Este proyecto de ley, cuando vaya a la comisión de Constitución no va a prosperar, ahí va a quedar”, sostuvo Elera.

No fue distinta la opinión de la congresista Cheryl Trigozo, de la bancada de Alianza para el Progreso. Manifestó su rechazo a extender un año más la gestión de gobernadores regionales y alcaldes.

“No estoy de acuerdo con esa propuesta. Pienso que cuatro años son suficientes para desarrollar un plan de trabajo. Darles un año más no es bueno”, señaló Trigozo. Agregó que el planteamiento se debatirá en su momento.

Sobre el tema también se pronunció el congresista no agrupado Carlos Anderson.

Indicó que es momento de repensar todo el modelo de gobernanza del país y que es evidente que la descentralización en los últimos veinte años se ha truncado y que lo único que ha generado es dispersión en el gasto, dispendio de recursos y corrupción.

“En este contexto, más que pensar en extender los plazos, lo importante es pensar cómo hacemos para darle transparencia a la gestión, para mejorar la calidad a los gestores a nivel de gobiernos regionales y locales, y cómo controlamos la corrupción”, manifestó el congresista Anderson.

Datos

Proyecto. La propuesta legislativa del congresista Alfredo Pariona se encuentra en la Comisión de Descentralización.

Alcances. También elimina los trámites que deben seguir los gobernadores y alcaldes para concretar sus proyectos.

Pasado. Pariona fue alcalde distrital de Nuevo Occoro, Huancavelica.