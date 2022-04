Congresista Aragón apoya interpelación a Betssy Chávez por paro de controladores aéreos

El congresista por Acción Popular Luis Aragón manifestó su molestia por la huelga de controladores aéreos que se desarrolló en medio de las celebraciones por Semana Santa. Tras ello, se mostró a favor de interpelar a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, por haber permitido que dicho paro procediera.

El legislador por Cusco anunció que formó parte de una mesa técnica junto a diversos gremios del sector turismo y compartió su disgusto sobre las protestas que han tenido que afrontar en los últimos meses y por las que se han visto perjudicados.

“Acabo de terminar una mesa técnica de trabajo aquí en la ciudad del Cusco con diferentes gremios del sector turismo (...) El desconcierto es total. El perjuicio que han venido sufriendo constantemente los diferentes gremios del sector turismo, a causa de estas paralizaciones intempestivas del sindicato de controladores aéreos, es fatal ”, declaró a Canal N.

En esa línea, el legislador responsabilizó a Chávez Chino debido a que tenía conocimiento del paro que tendría lugar el último jueves 14 de abril y que afectaría a viajeros y empresas relacionadas al turismo.

“El descontento es total del gremio de turismo y la responsabilidad es de la ministra de Trabajo, la colega Betssy Chávez, porque ella ya sabía, ya tenía conocimiento desde casi un mes de esta paralización de los controladores aéreos”, añadió.

El acciopopulista precisó que, debido al grado de responsabilidad de la titular de Trabajo, estaría de acuerdo con una eventual interpelación contra ella y firmaría la moción.