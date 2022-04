Keiko Fujimori sobre salud de su padre: Las últimas decisiones legales lo han afectado

La excandidata presidencial Keiko Fujimori se pronunció sobre el traslado de su padre, el exdictador Alberto Fujimori, a la clínica debido a problemas de oxigenación. La lideresa de Fuerza Popular intentó culpar a la Corte IDH sobre los ataques de salud del expresidente, ya que asegura que dejar sin efecto su excarcelación le “ha afectado”.

En los exteriores de la clínica Centenario, en Pueblo Libre, la también excongresista manifestó que la salud de su progenitor “es frágil” y esta nueva evacuación estaría relacionada con “las últimas decisiones legales” sobre su salida del penal de Barbadillo, en Ate.

“Esta nueva evacuación lo que demuestra es lo frágil del estado de salud de mi padre, lo imprevisible de su enfermedad (...). Las últimas decisiones legales de hecho han afectado su salud, que se ha visto en este resultado de esta nueva evacuación ”, declaró ante la prensa.

Asimismo, adelantó que en los próximos días el grupo de abogados que lleva su caso pondrá en marcha acciones en busca de su excarcelación. Cabe recordar que el letrado Gregorio Parco presentó un habeas corpus correctivo que solicita la inmediata liberación del exmandatario a fin de que sea atendido en el domicilio de uno de sus familiares.

“ Hoy he tratado de conversar estos temas con mi padre, pero hemos preferido no hacerlo porque primero es su salud. Yo me imagino que en los próximos días, el grupo de abogados liderado por el doctor (César) Nakazaki conversará con la familia para ver los siguientes pasos”, aseveró.

Fujimori Higuchi compartió que se le ha informado que se harán exámenes a su padre para determinar el estado de su salud. Sin embargo, por el momento desconoce hasta cuándo permanecerá en el nosocomio para ser estabilizado.