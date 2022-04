Puno: movimientos apostaron por listas únicas para elecciones

El once de abril venció el plazo para que los movimientos regionales y partidos políticos inscriban en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su lista de precandidatos. Son quince organizaciones políticas las que presentaron sus fórmulas para el Gobierno Regional de Puno.

No hay muchas sorpresas en el elenco estable de la política puneña. Son los mismos nombres, los habituales animadores de anteriores jornadas electorales ya sea como candidatos regionales, a municipios provinciales o distritales.

De los quince postulantes al sillón regional, once registran postulaciones a diversos cargos de elección popular: ya sea como gobernadores regidores, alcaldes, etc. Richard Hancco (Frente Amplio para el Desarrollo del Pueblo) y Alexander Flores Pari (Poder Andino) son los candidatos reincidentes al Gobierno Regional por segunda y tercera vez respectivamente.

El primero es un exfiscal y el segundo un minero informal pero que se presenta como un potentado ganadero a partir de los recursos que le permitió la explotación de oro en Ananea, provincia de San Antonio de Putina. Los demás tentaron más de una vez varios cargos.

Aspiran por primera vez al cargo regional Hugo Supo Tipula (Frente Amplio), Sara Ana Luque Pérez (Frepap), Wilber Cutipa Alejo (Somos Pueblo) y Jhomar Marcelino Tonconi Quispe (Movimiento de Integración y Revolución Andina). La postulación de Marcelino Tonconi, es por demás llamativa. Es hermano del actual gobernador de Tacna, Juan Tonconi Quispe, investigado por el Ministerio Público de pertenecer a la presunta organización criminal Los fariseos de la salud tacneña. Sobre la autoridad tacneña existe un pedido de 18 meses de prisión preventiva por la cuestionada compra de ventiladores mecánicos durante la pandemia.

Jhomar Marcelino Tonconi Quispe es decano del Colegio de Ingenieros de Puno. Sus colegas le acusan de haber postulado a este cargo con cálculo político.

En la lista de postulantes a vicegobernador existe un panorama contrario al de candidatos a gobernadores. De los quince aspirantes sólo tres tienen experiencia política en elecciones. Se trata de Julio Manuel Garrido Cáceres (Alianza para el Progreso), Gloria Yvonne Gamarra Chacon (Perú Libre) y Eladia Margot de la Riva Valle (Somos Pueblos). Los otros doce son nuevos en política.

La totalidad de organizaciones políticas presentaron listas únicas. Para el especialista en derecho electoral Leonel Añamuro, ello revela que las elecciones internas para que partidariamente se elija a los mejores es un saludo a la bandera. Las cúpulas ya designaron a sus representantes.

“Eso se veía venir. Ocurre que al final el candidato con mayor posibilidad de ganar es el que se impone. Es más, ya se sabe quién será el ganador desde hace tiempo. Muchas veces la segunda propuesta es sólo de formalidad. En el caso de Puno, como en otras regiones, es un escándalo. Las elecciones internas serán con un solo candidato”, aseguró.v

Carecen de experiencia

“Lo que yo veo es la voluntad de participar en política. Sin embargo, carecen de una institución política para orientar su gestión. En conclusión son voluntades con intereses propios. Son emprendedores políticos porque no tienen un programa político definido. Si alguno de ellos gana la elección nos llevaríamos la ingrata sorpresa que no tienen cuadros políticos preparados que puedan dirigir las diversas gerencias regionales. Eso me lleva a advertir que volveríamos a cometer los mismos errores. Seguiría el mismo círculo vicioso de nombrar en cargos a personas que invirtieron o apoyaron en la campaña y ello repercute a largo plazo en la gestión regional. Prácticamente cada movimiento tiene dueño.