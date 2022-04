Guido Bellido: En el ideario de Perú Libre no existe reforma agraria

Congresista Guido Bellido habla sobre el fracaso de la Segunda Reforma Agraria, pero defiende al gobierno y su actual gabinete. Culpa a su sucesora en el premierato por los conflictos sociales que persisten en el corredor minero. Dice que la solución a la crisis pasa por el cambio de la Constitución.

Cusco programó un paro agrario para este 18 y 19 de abril y uno de sus reclamos es por la segunda reforma agraria. ¿Qué pasó con la segunda reforma agraria?

Nosotros ese día (del lanzamiento) fuimos claros con nuestros hermanos. Esa segunda reforma agraria debía ser planteada con una ley y presupuesto porque lo que se planteó ese día realmente no ha tenido mayor sostenibilidad y hasta el momento no se materializa.

¿Entonces fue un engaño?

Yo he sido honesto, he sido directo ese día, he dicho, presidente si no hay un presupuesto que se le asigne no va a ver mayor resultado, el agro va estar abandonado.

Y ahora los agricultores van a salir a las calles

Hay que retomar los trabajos y, por cierto, en ese punto. Si usted revisa el ideario de Perú Libre, no existe segunda reforma agraria. Nunca en campaña hemos planteado segunda reforma agraria.

¿Por qué lo lanzaron?

Nosotros hemos planteado tecnificar y hacer un apoyo técnico productivo a la agricultura, si a eso le han llamado segunda reforma agraria, es otro asunto.

Hay un hartazgo en varios sectores y piden que se vayan todos. ¿Estaría dispuesto a irse?

No hay problema de nuestra parte, esto no es una herencia, pero no va a ver solución cambiando uno por otro. Se vacó a Vizcarra y se puso a Sagasti, cuál ha sido el gran cambio. En este momento están planteando que se vayan todos los sectores que no han tenido resultado político en las elecciones pasadas, para ellos es una oportunidad, de poner una bancada, poner más congresistas. Los fujimoristas, los caviares piden adelanto de elecciones.

¿Llamar caviares, no genera odios, no contribuyen a más enfrentamientos?

No es odio, son posturas y se dice por su nombre. El caviar no es un insulto. No se por qué la gente se molesta. Los caviares son aquellas que fungen ser de izquierda, pero al final no son de izquierda. Son aquellos que le han dicho al presidente, Ud. no cambie la Constitución, con esta Constitución puede hacer un buen gobierno, va a cumplir las promesas que ha hecho. Eso le han dicho al presidente a cambio dame un ministerio.

¿Quiénes le han dicho eso al presidente?

Estamos hablando de manera política, ese es el sector que ha venido propugnando esa postura. No vamos a dar nombres.

La ANGR está pidiendo la recomposición del gabinete

Por qué recomposición. Hasta el momento no he visto una motivación. Lo que pasa es que hay sectores que quieren ministros para una semana, es una estrategia para poner en precariedad al gobierno. Dejemos que trabaje.

¿No está minimizando la crisis, los fallecidos, son varias responsabilidades?

Hay otros móviles en las protestas y son varios responsables y sobre la postura del presidente de la ANGR es natural, sabemos las filiaciones y aproximaciones que tiene. su partido, Acción Popular quieren que el presidente renuncie.

El gobierno parece no poner en agenda los conflictos

Nosotros el 28 de julio hemos encontrado el corredor minero bloqueado. Nos han dejado por años pueblos desatendidos, más de 300 conflictos activos.

En Apurímac lo culpan por los problemas en el corredor minero de cuando fue Premier.

Nadie me puede sacar que yo he prometido algo. Lo que hemos hecho es entablar una mesa de diálogo, pero lamentablemente cuando habíamos terminado una etapa y empezábamos la segunda, al día siguiente 6 de octubre nos pide la renuncia el presidente y lamentablemente la nueva presidenta (Mirtha Vásquez) no ha continuado los diálogos. En Apurímac han mal informado, su gobernador ha mal informado. Les han dicho que les iban a quitar el canon minero, eso es falso.❖