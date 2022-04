Secretario general de Sutep, Lucio Castro: El presidente Pedro Castillo actúa como dirigente del Fenatep

El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, aseguró que Pedro Castillo usa el poder que ostenta como primer mandatario para favorecer a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep).

“El presidente actúa como sindicalista y divide a los trabajadores y maestros, lo mismo que el ministro de Educación, Rosendo Serna, quien quiere caerle bien a Castillo ante el evidente plagio de su doctorado”, afirmó Castro al intentar explicar por qué su organización no fue convocada a participar en la ceremonia de promulgación de la Ley 31451 para el pago del 100% de compensación por tiempo de servicios (CTS) a favor de los maestros.

Lo curioso es que el primer mandatario anunció el miércoles 13 la promulgación de la norma que ese mismo día fue publicada en el diario oficial El Peruano con las firmas de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y la vicepresidenta, Lady Camones. Esto a pesar de que, como la ley fue aprobada por allanamiento ante las observaciones realizadas por el Ejecutivo, no era necesaria la firma de Castillo.

Para el dirigente del Sutep, la ceremonia que hizo el presidente fue una burla al país y la evidencia de un aprovechamiento político. “La firma de la autógrafa nos causa risa, es parte del espectáculo que ha querido montar con su sindicato progobiernista”, señaló.

El viernes 8, los dirigentes del Sutep fueron invitados a la firma de la ley de CTS en el Congreso, pero al día siguiente se retiró la invitación por gestión de congresistas de Perú Libre (facción de la Fenatep); sin embargo, fueron el lunes 11 al recinto parlamentario y cuando terminó la ceremonia, por gestión de la parlamentaria Flor Pablo Medina, pudieron ingresar y reunirse con la titular del Legislativo, María del Carmen Alva (ver foto).

Antes de eso, Alva Prieto firmó la autógrafa de la ley en presencia de los integrantes de la Comisión de Educación, legisladores de diferentes bancadas y dirigentes de la Fenatep.

¿Presidente o dirigente?

Para el politólogo Alonso Cárdenas, el tema de fondo es que Pedro Castillo no actúa con visión política. “Está sumamente debilitado, todos los actores sociales, políticos y económicos le han dado la espalda y necesita sumar apoyo”, explicó.

Según el analista, esta era una buena oportunidad del presidente para acercarse al Sutep, lo que le podría dar algo de sostenibilidad al Gobierno. “Pero Castillo tiene una visión de corto plazo. Convoca a allegados que ya los tiene en el bolsillo y no abre el abanico para convocar aliados”, indicó.

“El Sutep tiene convocatoria y puede organizar marchas a favor o en contra –agregó–. Es evidente que no tiene asesores que lo orienten o los que tiene, en vez de ayudar, lo perjudican”.

Marylia Cruz, analista y profesora de la PUCP, sostuvo que Castillo ha perdido el eje, incluso en su propio gabinete hubo conflictos y en el caso de la CTS a los maestros actúa como representante de la Fenatep. “Veamos de quién se apoya. Está sin rumbo. Es la soledad del poder, no sabe en quién confiar y se guía de los sectores que tiene a su favor”, apuntó.

El congresista Luis Picón (APP), de la Comisión de Educación, manifestó que la ley beneficia a los maestros de la Fenatep y el Sutep, y coincide en señalar que esta era una buena oportunidad para que el presidente sume aliados. “Actuar como dirigente y hacer una diferencia a favor de un sector no es lo más adecuado”, anotó.

Con Alva. Dirigentes del Sutep lograron ingresar al Congreso. Foto: difusión

Disputas

Tanto el Sutep como la Fenatep se consideran promotores de la ley de la CTS. Lucio Castro manifestó a La República que el proyecto que se presentó al anterior Congreso fue formulado por el Sutep y lo recogió el entonces congresista Fredy Condori (APP). La iniciativa tuvo respaldo de las bancadas y se aprobó en la Comisión de Educación, pero el presidente Sagasti no la quiso firmar, aduciendo que no había dinero.

Según Castro, ese proyecto regresó al Congreso y fue archivado, pero la actual gestión lo sacó del archivo, lo agendó, mejoró y se le unió al proyecto del congresista Alex Paredes (Perú Libre); y luego se convirtió en una ley por allanamiento tras ser observada por el Ejecutivo. “Quien puso en la agenda esta ley fue el Sutep desde el Congreso anterior”, precisó.

Para el dirigente del Sutep, si bien la ley de la CTS es buena, es discriminatoria con 30 mil auxiliares y 165 mil docentes contratados, quienes no tienen acceso a ese beneficio que sí alcanza a 250 mil maestros. “El 23 de abril tenemos una asamblea de delegados de todo el país y definiremos las plataformas de lucha y vamos a decidir qué hacemos con este Gobierno”, dijo.

El congresista y docente Edgar Tello (Perú Libre), uno de los representes de la Fenatep, consideró que los beneficios que hoy tienen los maestros, como la ley de CTS, fueron logrados tras la huelga del 2017. “Estuvimos en las calles, mientras los del Sutep decían que no había huelga, que éramos terroristas del Movadef de SL y se dedicaron a desprestigiar a los que estábamos en la lucha”, declaró.

Añadió que ellos pidieron que la ley sea sacada del archivo y batallaron para que se apruebe. “Las bases regionales de la Fenatep han impulsado esta lucha, y los congresistas estamos batallando por los derechos de los docentes”, aseguró.

Además, según Tello, ahora buscará derogar la Ley de Reforma Magisterial y la devolución de los aportes de la Derrama Magisterial. “El directorio cobra 50 mil soles mensuales, mientras que el maestro gana 2 o 3 mil soles”, acusó.

“Al igual que la CTS, el magisterio pide que la liquidación de los maestros sea al 100 por ciento. No es posible que la Caja Militar, siendo menos, pague más de 70 mil soles de liquidación y la Derrama solo paga 10 mil soles”, cuestionó.

Tello agregó que los maestros tienen claro que la Derrama Magisterial o se liquida o se descentraliza. “Eso se decidirá en la próxima asamblea”, advirtió.

“Incumplió compromisos con la educación y el pueblo”

Para Lucio Castro, la conducta de Pedro Castillo ante la ley de la CTS a favor de los docentes es un nuevo desatino del primer mandatario y lo acusó de haber incumplido sus compromisos con la educación y el pueblo peruano, por lo que reiteró el pedido de realizar cambios en la conducción del Gobierno, de lo contrario el gremio considerará sumarse a las exigencias para la renuncia del jefe del Estado.

Al ministro de Educación le pidió tener iniciativas y no tomar como suyas propuestas magisteriales contenidas en el pliego de reclamos del Sutep. “Exigimos la pronta instalación de la Mesa de Negociación Colectiva para iniciar el trato directo con el único sindicato mayoritario del magisterio peruano, el Sutep”, precisó.

Respecto a la intención de la Fenatep de liquidar la Derrama Magisterial, Castro sostuvo que se trata de un ente privado. “El Estado no pone ni un sol y no tiene por qué intervenir, el dinero es de los maestros. No es novedad que odien a la Derrama Magisterial y al Sutep”, señaló.

Reacciones

Marylia Cruz, analista y catedrática

“Estamos viendo una etapa de sobrevivencia, donde Castillo asume una posición de dirigente para tener el apoyo de cierto sector que lo respalda, frente a otra facción como la del Sutep”.

Lucio Castro, secretario general, Sutep

“Quien puso en la agenda la ley del 100% de la CTS fue el Sutep desde el Congreso anterior. La actual gestión lo sacó del archivo, lo agendó, mejoró y unió al proyecto de Alex Paredes (Perú Libre)”.

