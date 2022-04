Congresista acusada de robo a supermercado afirma que “todo fue un malentendido”

La congresista fujimorista Tania Ramírez ha respondido a las acusaciones del semanario Hildebrandt en sus Trece sobre un supuesto robo en el supermercado Metro, ubicado en las avenidas Gregorio Escobedo y Pershing, en Jesús María. Frente al cuestionamiento de un internauta, la parlamentaria expresó en sus redes sociales que “todo fue un malentendido” .

Además, la legisladora se enfrentó al director del semanario y lo acusó de mantener una posición sesgada a favor de la gestión del presidente Pedro Castillo, en relación a una de la entrevista que brindó el mandatario a dicho medio en enero de este año. “Conmigo no te lavarás la cara, tu pluma turiferaria y gobiernista quedó en evidencia”, expresó mediante su cuenta de Twitter.

Tuit de Tania Ramírez frente a acusación de semanario. Foto: Twitter

Por otro lado, decidió también compartir un video donde manifestó que, a pesar de las denuncias del medio Hildebrandt en sus Trece, continuará formando parte del sector del Congreso que pide la salida del mandatario.

“Yo voy seguir pidiendo la renuncia o vacancia del señor Castillo, aunque a él ( César Hildebrandt ) no le guste, no le parezca. Yo no voy a ser complaciente como él fue cuando fue a hacerle la entrevista” , dijo.

Más adelante, aseguró que “los jóvenes” deben unirse para hacer frente al Gobierno y lograr superar la situación que el país atraviesa.

“Nosotros los jóvenes no nos vamos a quebrar, no nos vamos a amilanar. Al contrario, tenemos que tener ese espíritu de ser guerreros, fuertes y salir siempre de cualquier crisis que tengamos que pasar”, añadió.

El nombre de la parlamentaria de Fuerza Popular tomó mayor protagonismo la última semana cuando grabó un video desde su despacho, el cual posteriormente subió a TikTok. En efecto, el último 12 de abril se viralizó una grabación de Tania Ramírez en uno de los ambientes del Congreso para hacer la coreografía de la canción “Fuera del mercado”.

La legisladora es activa en dicha red social y realiza otras publicaciones donde aparecen diversos espacios del Pleno junto a algunos de sus colegas.