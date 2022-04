Congresistas dicen ya no confiar en Aníbal Torres y otros piden su renuncia

Todo indica que el Congreso ha perdido la confianza en el primer ministro, Aníbal Torres, tras dos meses de estar en el cargo. El martes 12 de abril, la parlamentaria Flor Pablo, del Partido Morado, presentó una moción de interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, la cual ha sido firmada por 22 legisladores.

La iniciativa multipartidaria apeló al mal manejo de los conflictos sociales producidos por el alza de precios del combustible, de los fertilizantes y de los productos de la canasta básica familiar, que derivó en el bloqueo de carreteras, declaratorias de inamovilidad y la muerte de ciudadanos durante las protestas .

Así Torres Vásquez concurra al pleno del Congreso -de admitirse la moción- para contestar el pliego interpelatorio de siete preguntas, la confianza en él ya no dependerá de las respuestas que brinde, ya que algunos legisladores exigirán su renuncia. Al menos, así lo informaron cuatro integrantes de bancadas consultados por La República.

PUEDES VER: La otra alternativa del Congreso ante el fracaso de vacancia contra Pedro Castillo

El legislador Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso, señaló que el primer ministro debería renunciar antes de su presentación en el hemiciclo. Al respecto, opinó que Aníbal Torres no ha cumplido con las cualidades que requiere el cargo de presidente del Consejo de Ministros.

“Aníbal Torres debería renunciar. El premier no ha tenido las cualidades que se exigen para un primer ministro, más aún en un momento de grave crisis política. No concierta, sino confronta. No convoca a los peruanos, sino divide. Su gabinete, en la mayoría del caso, no está a la altura de las circunstancias”, declaró.

Del mismo modo, el parlamentario Esdras Medina, de la bancada opositora de Renovación Popular, manifestó que el jefe del gabinete ministerial debe colocar su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo. Alegó que tiene que responder al costo político que generaron las protestas en Junín, Ica y Lima.

Asimismo, mencionó que Torres Vásquez tendría que dejar la PCM a más tardar el martes de la próxima semana para evitar la realización de la interpelación o, de ser posible, la censura.

“Ya debiera haber puesto su caso a disposición al presidente de la República. Una vida no tiene precio y hay una responsabilidad política en el Gobierno, en este caso, del primer ministro”, dijo a este diario.

Por otro lado, el congresista acciopopulista Edwin Martínez mostró su disconformidad con Aníbal Torres. Comentó a La República que lo que ha generado el jefe de la PCM “es incendiar la pradera”.

PUEDES VER:

“Él mantiene su posición ideológica, la cual genera conflicto social. Se burla hasta de las propias autoridades, de la misma Policía Nacional. Se cree un semidios”, expresó.

Está en manos del presidente Castillo separar a Aníbal Torres, manifestó congresista oficialista Ugarte

La parlamentaria de Perú Libre Katy Ugarte afirmó que está en las manos del presidente Pedro Castillo tomar la decisión de separar al primer ministro, Aníbal Torres, del Ejecutivo. La oficialista comentó a este diario que su bancada le aconsejó al mandatario “oxigenar” el gabinete ministerial.

“Es necesario que se oxigene y también que el cambio no sea él (Aníbal Torres), sino otros ministros que no están dando la talla. Es una sugerencia que hemos dado. Esperemos que nos escuche. Está en sus manos tomar esa decisión”, precisó.

PUEDES VER:

Al ser consultada si apoyaría una posible moción de censura contra Torres Vásquez, la legisladora consideró que el jefe de Estado no permitirá que su Gobierno llegue a ese extremo.

“No creo que el presidente llegue a ese nivel (esperar a la censura) porque se supone que está viendo ese asunto. No creo que Aníbal Torres llegue a ser censurado. Eso sería un desgaste para el Ejecutivo y un desgaste para el mismo presidente. Lo que necesitamos es unirnos todo el país y encaminarnos para recuperarnos de esta crisis que estamos viviendo estos momentos”, puntualizó.

“Si no satisface la presentación de Torres en la interpelación, iremos por la censura”, advierte Flor Pablo

El 12 de abril, la congresista del Partido Morado Flor Pablo, impulsora de la moción de interpelación contra el presidente de la PCM, aclaró en el programa “Al estilo Juliana” que su objetivo no es desestabilizar al Gobierno por haber presentado la proposición, sino que su intensión es que el primer ministro transparente sus acción ante la crisis nacional.

No obstante, aseveró que si las respuestas de Aníbal Torres no son claras, propondrán una moción de censura contra él.

“Esperemos que (el primer ministro Aníbal Torres) vaya cuanto antes. Vamos a ver en el próximo pleno la fecha y que dé cuentas, que nos informe. Si no satisface la presentación del premier, definitivamente iremos por la censura , pero vamos paso a paso”, declaró.

Por otro lado, el segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Wong, de la otrora bancada de Podemos Perú, respaldó la moción de interpelación al jefe del gabinete ministerial por la mala gestión de las protestas sociales. Sin embargo, acotó que la salida de Torres Vásquez es potestad Pedro Castillo.