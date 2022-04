Muñante: “Que se vayan todos no garantiza un mejor Congreso ni un mejor presidente”

El parlamentario de Renovación Popular (RP), Alejandro Muñante, sostuvo que un eventual escenario de adelanto de elecciones no garantiza que se “elija a un mejor presidente ni a un mejor Congreso”. El vocero alterno de RP señaló que María del Carmen Alva, presidenta del Legislativo, tuvo el propósito de descartar que los parlamentarios pretendan “atrincherarse a su curul”, tal como lo mencionó días atrás en los exteriores del Congreso.

“Lo que dijo María del Carmen Alva no fue para dar una solución. Nosotros no creemos que sea la solución, la solución es el diálogo, la concertación. El que se vayan todos no es una solución. Fíjense que en las sesiones del pleno hubo medidas con más de 100 votos. Que se vayan todos no garantiza absolutamente nada, no garantiza un mejor Congreso ni un mejor presidente”, aseguró para Canal N.

El legislador también se refirió a las mociones de interpelaciones que se han interpuesto a tres de los ministros de Estado . Sobre ello declaró que se podría plantear una interpelación masiva a todo el Consejo de Ministros y que respaldará que el jefe de Gabinete, Aníbal Torres, se presente ante el pleno.

“Hay varias interpelaciones que se están presentado al premier, al ministro del Interior, al de Agricultura, básicamente a todos. Entonces, ¿por qué no interpelar a todo el gabinete en su conjunto? Nosotros vamos a promover la interpelación al premier para que asista al Congreso”, acotó Muñante.

Además, respecto al gabinete ministerial, el legislador de RP espera que en esta semana santa de reflexión “den un paso al costado” porque su presencia “no es sana”.

Pidió reflexión al Legislativo y al Ejecutivo sobre la situación política

Asimismo, Muñante señaló que espera que la clase política peruana reflexione. “Yo espero la reflexión de toda la clase política de nuestro país, comenzando del Ejecutivo y el Congreso de la República. Creo que todos debemos estar concentrados en que realmente debemos hacer los cambios y los ajustes, y debemos hacer ciertas concesiones para poder lograr que nuestro país pueda salir adelante”, dijo.