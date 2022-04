Castillo: “Estamos cumpliendo las metas a pesar de las zancadillas que nos han puesto”

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, señaló que su gestión viene dando muestras de grandes avances en el marco de la presentación oficial —desde Palacio de Gobierno— de la autógrafa de ley para el pago del 100% de compensación por tiempo de servicios (CTS) a los maestros. El mandatario apuntó que este logro en beneficio de los docentes del país se alcanzó “pese a las zancadillas” que recibe desde ciertos espacios políticos.

“Esta es una lucha que ha costado vidas y vendrán muchas (luchas) cuando tengamos que salir como ciudadanos en defensa de la democracia. Aquí tienen a un presidente y a un hombre demócrata que velará porque esta situación siga adelante. (…) Hoy le decimos al país que estamos cumpliendo con las metas cueste lo que cueste y a pesar de las zancadillas que nos han puesto”, refirió durante su mensaje dirigido a los profesores.

En esta línea, Pedro Castillo anadió que los obstáculos provienen de grupos que no quieren respetar los resultados de las elecciones del 2021. “No podemos permitir las zancadillas antojadizas al no querer respetar la voluntad popular del pueblo peruano, pero pese a ello seguimos firmes y no vamos a declinar porque ese es el mandato del pueblo”, precisó.

Presenta autógrafa de ley sobre pago del 100% de CTS a maestros

En un evento oficial desde Palacio, el jefe de Estado presentó oficialmente la autógrafa de ley para el pago del 100% de compensación por tiempo de servicios (CTS) a los docentes. En la ceremonia estuvieron profesores de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate) y no del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep).

El mandatario agradeció a las autoridades del Congreso y dijo que la medida se logró gracias al trabajo conjunto entre Legislativo y Ejecutivo, lo que generó los aplausos de los presentes. Al finalizar el evento, Castillo dispuso la publicación y oficialización de la medida en el diario oficial El Peruano.