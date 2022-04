Consejo de la Prensa Peruana sobre carta notarial de Castillo: “Es una amenaza”

Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, declaró para Canal N que la medida adoptada por el actual mandatario, Pedro Castillo Terrones, es una “amenaza”, pues los “periodistas utilizan su libertad de expresión”.

“El Consejo de la Prensa Peruana considera esto una amenaza (...). Evidentemente utilizar un recurso como una carta notarial donde establece que potencialmente podría haber una querella por difamación, lo que implicaría que un periodista pueda hasta ir preso de manera suspendida, por supuesto, es sumamente amenazante”, sostuvo Salazar.

A través de una carta notarial, el mandatario de la República, Pedro Castillo, señaló que el hombre con quien aparece jugando al fútbol no es Aguilar Quispe, en relación al reportaje que emitió el dominical “Panorama” el último 10 de abril, donde se publicó una foto para mencionar que el jefe de Estado mantendría cierta amistad con el referido empresario. Roberto Aguilar es representante legal de la compañía INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC que ha ganado millonarios contratos con el Ministerio de Transporte del actual Gobierno.

Respecto al reportaje que emitió el programa liderado por la periodista Rossana Cueva, Rodrigo Salazar señaló que lo han visto y que se evidencia un “método periodístico determinado”, pero que “no ponen la manos al fuego por nadie”.

“Nosotros hemos visto el reportaje y lo que hemos encontrado es que hay una debida diligencia periodística y en el caso de difamación es importante tomar en cuenta. No solamente es difamar o no difamar, sino que no haya mala fe que claramente en el reportaje no la hay. En segundo lugar que haya una debida diligencia, es decir, que se siga un método periodístico determinado”, puntualizó.

Pedro Castillo pidió a los periodistas Roxana Cueva, de “Panorama”, y José Beteta, del portal Vigilante.pe, que también publicó la foto, rectificar la información en el plazo de 24 horas.

“Solicito (que) rectifiquen las imputaciones maliciosamente atribuidas por ustedes a mi persona el día domingo 10 de abril del presente año en el reportaje titulado ‘Pichanga delatora: foto revela supuesta conexión con Castillo’”, mencionó el presidente en la carta notarial.