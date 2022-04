Por robo de laptop peligran 35 testigos protegidos y 16 colaboradores eficaces

En la laptop que le fuera robada en su domicilio a la fiscal Paulina Roque Soplapuco, existe información clave sobre los testigos protegidos y los colaboradores eficaces relacionados con el caso contra Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular. Roque es adjunta del fiscal José Domingo Pérez.

De acuerdo con fuentes del Equipo Especial Lava Jato, la fiscalía cuenta con 35 testigos protegidos y 16 colaboradores eficaces en el proceso que se sigue a Keiko Fujimori y a su organización política. Quienes se han apoderado de la computadora portátil de la fiscal Roque, además de conocer quiénes son los testigos protegidos y los colaboradores eficaces, podrían conocer la información que sus abogados defensores intercambiaban con la fiscal Roque, quien estaba dedicada exclusivamente al caso.

El pasado 18 de febrero, por ejemplo, la fiscal Roque presentó ante el juez Víctor Zúñiga, que ventila el proceso contra la excandidata presidencial y 53 coinculpados, la declaración del exfuncionario de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, quien confirmó que el aporte de US$ 1 millón que proporcionó la constructora brasileña fue recabado por Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Cámere, miembros de la red criminal encabezada por Keiko Fujimori.

La fiscal Paulina Roque también acreditó la manifestación del excongresista fujimorista Rolando Reátegui Flores, quien ratificó que la cúpula de Fuerza Popular le ordenó captar falsos aportantes. También precisó que el amigo de Jorge Yoshiyama Sasaki, Giancarlo Bertini Vivanco –quien acaba de entregarse a la justicia–, transfirió dinero de origen ilícito a la cuenta de Fuerza Popular.

“En la laptop (de la fiscal Paulina Roque) había información reservada sobre la investigación y la acusación contra Keiko Fujimori y el partido político Fuerza Popular. Paulina Roque solo ve el caso de Keiko Fujimori y de los colaboradores eficaces”, explicó a La República el fiscal José Domingo Pérez.

De acuerdo con la fiscal Paulina Roque, a las 11 y 35 de la noche del viernes primero de abril, hora en que retornó a su vivienda luego de cumplir una jornada de labores, encontró que la chapa de la puerta de acceso de su departamento había sido violentada. Luego comprobó que solamente le habían sustraído la laptop asignada por la fiscalía. Él o los ladrones solamente querían la computadora portátil para obtener la información que contenía. Había sido un robo con evidente propósito de perjudicar el caso contra Keiko Fujimori, sus coinculpados y Fuerza Popular.

“La sustracción de la laptop en el domicilio de la fiscal Paulina Roque busca generar preocupación y zozobra en el personal del equipo. Es obvio que en la laptop no solo hay informaciones de relevancia. También están las propias comunicaciones que ha sostenido la fiscal Roque con los representantes de la defensa de los testigos protegidos y de personas que se habían sometido a la colaboración eficaz”, describió el fiscal José Domingo Pérez.

“Lo que se busca es desacreditar la investigación y el proceso. Ese, indudablemente, es el objetivo”, precisó el fiscal Pérez, quien trabaja con la fiscal Paulina Roque Soplapuco.

El objetivo. El fiscal José Domingo Pérez indicó que el hurto busca perjudicar la investigación. Foto: Poder Judicial

Según fuentes del Equipo Especial, el hurto en agravio de la fiscal Paulina Roque se registró cuando se preparaba para presentar el próximo lunes 18 de abril la subsanación de algunos aspectos de la acusación –como la precisión de datos, nombres y lugares– para garantizar la defensa de los acusados y no se cuestione el proceso.

“Justamente la fiscal Paulina Roque trabajaba en la subsanación cuando se llevaron su laptop. Se ocasiona un perjuicio porque no solo están los correos institucionales y personales de la fiscal, sino porque también se encontraba el trabajo de subsanación que se debe presentar en el control de acusaciones”, informó a este diario el fiscal José Domingo Pérez.

Los ladrones se apoderaron únicamente de la computadora portátil de la fiscal Roque, no obstante que en su departamento también había objetos de valor, por lo que queda en evidencia el verdadero propósito de los autores del hecho.

Los investigadores han obtenido impresiones dactilares en el lugar de los hechos y la policía está en busca de filmaciones de cámaras de vigilancia ciudadana con la finalidad de identificar al autor o autores que irrumpieron en el domicilio de la fiscal Paulina Roque.

Investigación

“No es la primera vez que sucede. Me hace recordar lo que a mí me pasó, el día que pedí la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Violentaron la cerradura de mi puerta, pero afortunadamente no escaló a mayores, porque ese día estaba mi familia en casa. Este hecho se denunció públicamente para que se conozca estos tipos de amedrentamientos contra los fiscales”, recordó el fiscal José Domingo Pérez.