Elecciones 2022: sorpresas en listas de precandidatos para Lima

Al cierre de esta nota, la plataforma digital del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registraba 14 precandidatos para los comicios en Lima metropolitana. El plazo para inscribir a los afiliados que iban a participar en las elecciones internas de sus respectivos partidos venció el 10 de abril a las 11:59 de la noche.

Sorprendió que no se viera en esa lista a los precandidatos de Acción Popular. Se supone que sus elecciones internas iban a ser con los militantes Luis Enrique Gálvez, Edde Cuéllar y Jorge Quintana, quienes aspiran al sillón municipal de la capital.

La República buscó la versión de Doris Guerrero, presidenta del Comité Electoral Nacional, encargada de este proceso, pero no brindó respuesta. El secretario general de AP, Edmundo del Águila Morote, tampoco dio explicaciones. En el JNE, según fuentes consultadas, el tema se ha dado por zanjado: si no figura en su plataforma digital la inscripción de los precandidatos acciopopulistas, ya no hay marcha atrás.

Actualmente, el alcalde de Lima es Jorge Muñoz, de Acción Popular. Pero tal parece que este partido ahora no podrá competir en los comicios municipales de esta ciudad.

Fuerza Popular tampoco registró prepostulantes. La excandidata presidencial Keiko Fujimori había presentado al excongresista César Combina como candidato para Lima, pero ahora figura como precandidato distrital en San Isidro.

“Las fuerzas de oposición debemos unirnos para defender nuestras libertades. Por eso, Fuerza Popular declina de participar en las elecciones para la alcaldía de Lima”, tuiteó Fujimori.

El camino está abierto

Alianza para el Progreso tiene de precandidato en la capital al excongresista Omar Chehade, uno de los responsables de las contrarreformas congresales.

Avanza País, como era previsto, tiene a Luis Molina para la alcaldía de Lima. Molina hoy es burgomaestre de Miraflores. El otro partido de derecha, Renovación Popular, tendrá de contendor al excandidato presidencial Rafael López Aliaga.

La nueva agrupación política Fe en el Perú tiene como aspirante a Álvaro Paz de la Barra, actual alcalde de La Molina.

Podemos Perú, el partido de José Luna Gálvez, por segunda vez tiene de candidato al excongresista y excandidato presidencial Daniel Urresti.

Otro excandidato presidencial que participará es George Forsyth, esta vez como Somos Perú. Forsyth representó a Victoria Nacional en los comicios 2021, pero no tuvo éxito.

El Frepap también regresa y su prepostulante a Lima es Carlos Torres Garagundo. El Partido Morado tiene en sus filas a Guillermo Flores Borda y el Partido Patriótico del Perú a Julio Alberto Lingán Padilla.

En caso de la izquierda, Perú Libre tiene como único representante en Lima a Yuri Castro Romero, secretario en Lima metropolitana de esta agrupación política. Castro venció a la excandidata al Congreso de PL Zaira Arias en las elecciones internas. Juntos por el Perú es la única organización que tiene dos precandidatos que competirán en comicios internos: Eduardo Liu Palacios y Gonzalo Alegría Varona. Este último es un economista que participó en la campaña electoral de Pedro Castillo, cuando Perú Libre y Juntos por el Perú eran aliados.

La mayoría de agrupaciones, salvo Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso, Somos Perú y el Partido Morado, elegirán a sus postulantes mediante la Asamblea de Delegados.

Es decir, en dichos partidos sus representantes serán definidos por las cúpulas. No hay democracia interna.

Carrasco y Kouri postularán

El exministro del Interior y exviceministro de Justicia Juan Carrasco postulará al Gobierno Regional de Lambayeque con el partido político Juntos por el Perú. Carrasco hace poco renunció al Minjus para participar en esta contienda electoral.

El exsentenciado por colusión en el caso Convial, Alex Kouri, postulará al Gobierno Regional del Callao con la organización política Somos Callao. Kouri estuvo preso cinco años en el penal de Ancón II.