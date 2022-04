Guido Bellido sobre denuncia de fotos íntimas: Está orquestada para dañar mi imagen

Para el congresista de Perú Libre (PL), Guido Bellido, la denuncia de Jackelin Zúñiga, que lo involucra en un hecho de vulneración a la intimidad cometida por el exasesor del Mincetur, Daniel Abarca, es parte de una campaña política de desprestigio.

El legislador cusqueño dijo a La República que Abarca y la denunciante se habrían aliado para perjudicar su imagen .

“Están maquinado una falsa pelea con el objetivo de dañar mi imagen. La señora no se está dedicando a problemas personales con su pareja, pareciera que tiene problemas conmigo. Yo ni la conozco a la señora. No he visto en mi celular ninguna foto de ella”, manifestó.

Zúñiga denunció públicamente que su expareja, Daniel Abarca, compartió una foto íntima suya con el exprimer ministro y que este último habría respondido con un emoticón . Acusó a ambos de tener una amistad y que incluso por ello, su expareja habría logrado ser parte del Ejecutivo. La denunciante mostró mensajes de WhatsApp para demostrar la cercanía entre ambos personajes.

“Si ella dice que tiene problemas con su pareja, que lo denuncie, que lo encarcelen, por qué mellar mi imagen, atacar a mi persona. No tengo nada que ver con sus problemas. No he recibido en absoluto ninguna foto. No tengo ninguna relación con ella ni su esposo. Yo respondí a (Daniel Abarca) como a miles que me escriben, le respondo con amabilidad, amigo hermano, eso no prueba ninguna amistad”, argumentó.

El congresista aseguró que solo mantuvo mensajes protocolares con Abarca . “Yo tengo las comunicaciones, no vaya ser que hayan hecho alguna edición, no sé”, agregó.

Conversaciones por WhatsApp demostrarían nivel de cercanía entre exasesor y Bellido. Foto: Cortesía

Para el legislador, la denuncia tiene un trasfondo político. Alegó que la denunciante es sobrina del dueño de un medio local en Cusco afín al excandidato presidencial Rafael López Aliaga.

“Es todo un plan para dañar mi imagen”, insistió.

Finalmente, mencionó que no quiere protagonizar “una telenovela” en medio de la crisis política, pero que asumirá acciones legales contra sus denunciantes.

Denuncia

La exregidora de la Municipalidad Provincial del Cusco, Jackelin Zúñiga, ratificó su denuncia pública contra el exasesor del Mincetur, Daniel Abarca, y el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, por vulnerar su intimidad. Acusó a Abarca de enviar una fotografía íntima suya sin su consentimiento a Bellido, quien habría respondido el mensaje con un emoticón.

“Él (Guido Bellido) dice que es mentira, pero yo tengo las pruebas. La Fiscalía debe preguntar. ¿El señor (Guido Bellido) pedía esas fotos?, ¿el señor aprobaba estas fotos? Porque, cuando yo veo en el celular que mi expareja le había enviado esta imagen, el señor había respondido con una hoja de coca en señal de aceptación. Sería bueno preguntarle si para él es normal que le manden este tipo de fotografías. No es correcto. Nadie puede invadir la privacidad, violentar la intimidad de una mujer”, cuestionó.

Zúñiga dijo a La República estar pasando por su peor momento y que teme por su vida. Invocó a las entidades de protección a la mujer para que le den las garantías para una célere investigación y sanción a los involucrados.

Agregó que la fotografía en mención fue tomada en la intimidad de pareja que mantenía con el exasesor del Mincetur y que nunca autorizó que sea mostrada.

La denunciante decidió contar lo sucedido cuando revisó el celular de su expareja luego de una supuesta salida con Bellido y encontró su foto íntima . “Ingreso al celular y veo una fotografía mía. Fue muy impactante. Hasta hoy eso me parece una pesadilla. ¿Cuántas veces le habrá enviado? Preguntas que se me vinieron a la mente. Saqué las fotos al WhatsApp para tener evidencia, lo hice en defensa propia”, narró.

Canales de ayuda

Si ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).