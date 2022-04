Fuerza Popular no descarta su apoyo a la candidatura de Rafael López Aliaga, señala Torres

El excongresista de Fuerza Popular Miguel Torres no descartó apoyar la candidatura de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima en las próximas elecciones regionales y municipales que se llevarán a cabo el próximo 2 de octubre. Si bien no han tomado la decisión de apoyarlo directamente, indicó que se analizarán las propuestas de cara a los comicios.

“No necesariamente apoyaremos a Renovación Popular. Tenemos varios meses en los cuales lo que hará Fuerza Popular es escuchar a los distintos candidatos de fuerza que reúnen partidos como Renovación Popular, tampoco lo excluye, pero este tiempo analizaremos y escucharemos propuestas”, dijo para RPP.

Asimismo, señaló que decidieron, por el momento, no participar del proceso electoral y apoyar al candidato “que logre convocatorias”.

“Nosotros hemos considerado que lo más acertado a efectos de poder ayudar a la unidad y lo más adecuado fue dar un paso al costado. Vamos a apoyar a aquel candidato democrático que logre convocatorias”, agregó.

Torres sobre César Combina: La decisión de no participar se tomó en conjunto

Anteriormente, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que el excongresista César Combina postularía a la alcaldía de Lima. No obstante, se ha registrado su candidatura para la municipalidad de San Isidro. Ante ello, Torres refirió que dicha acción se tomó a nivel de todo el partido.