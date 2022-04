El escándalo de las fotos íntimas que implican a exasesor y a Guido Bellido

La exregidora de la Municipalidad Provincial del Cusco, Jackelin Zúñiga, ratificó su denuncia pública contra el ex asesor del Ministerio de Comercio Exterior (Mincetur), Daniel Abarca y congresista de Perú Libre, Guido Bellido, por presuntamente haber vulnerado su intimidad. Acusó a Abarca de enviar una fotografía de ella desnuda a Bellido, quien habría respondido el mensaje con un emoticón.

Zúñiga sostuvo que la fotografía en mención fue tomada en la intimidad cuando era pareja del exasesor del Mincetur y que nunca autorizó que sea mostrada. Cuenta que el hecho ocurrió hace un mes en Lima, Daniel Abarca, salió por la noche con Guido Bellido. Al día siguiente, revisó el celular de su pareja y allí encontró que su fotografía había sido enviada al ex premier acompañado del mensaje: “Mira cumpa lo que me gané anoche”.

“Cuando yo veo en el celular que mi ex pareja le había enviado esta imagen, el señor (Guido Bellido) había respondido con una hoja de coca, en señal de aceptación. Sería bueno preguntarle si para él es normal que le manden este tipo de fotografías. No es correcto. Nadie puede invadir la privacidad, violentar la intimidad de una mujer”, cuestionó.

Abarca se desempeñó en el 2015 como regidor de la Municipalidad Provincial del Cusco. Contra él pesa también una denuncia por presunta violencia psicológica y sexual contra la actual denunciante, proceso al que sumaría el delito por difusión de imágenes íntimas. Según la Defensoría del Pueblo, este último delito está tipificado en el artículo 154-B, penado con no menos de tres ni mayor de seis años en casos que la víctima haya mantenido una relación de pareja con el agente o haya utilizado algún medio de difusión masiva. Desde 2018, revelar material audiovisual de contenido sexual, sin autorización, es un delito con pena en el Perú.

Bellido fue involucrado en esta historia por supuestamente haber aceptado el mensaje. En una entrevista a un medio nacional, el expremier negó la acusación . “No es mi amigo (Daniel Abarca). Yo nunca he recibido ninguna foto. No tengo nada que ver con el señor Abarca. Alguna vez me ha mandado mensajes, como me mandan cientos de personas, nada más”, dijo.

Estas declaraciones motivaron la respuesta de Zúñiga. “Él (Guido Bellido) dice que es mentira, pero yo tengo las pruebas. La fiscalía debe preguntar. ¿El señor (Guido Bellido) pedía esas fotos?, ¿el Sr aprobaba estas fotos?. Ahora (Guido Bellido) dice que no lo conoce (a Daniel Abarca). Eran amigos y salían a fiestas”, acusó.

Zúñiga insistió en que Abarca y Bellido mantienen una amistad y que gracias ello, su ex pareja logró el puesto de asesor en el Ejecutivo Nacional. La ex regidora mostró unos mensajes por WhatsApp entre Bellido y Abarca que demostrarían la relación cercana. “Cuando ingreso al celular (de Daniel Abarca) y veo una fotografía íntima mía, fue muy impactante. Hasta hoy eso me parece una pesadilla. ¿Cuántas veces le habrá enviado?, preguntas que se me vinieron a la mente y lo único que hice es tomar fotos a todas las conversaciones entre ambos para tener una evidencia porque sabía que cuando lo denunciaría, iban a negarlo como lo están haciendo. Saqué las fotos al WhatsApp en defensa propia”, narró. ❖

Nuestro medio obtuvo la versión del congresista cusqueño, quien asegura que esa denuncia es parte de una campaña de demolición para afectar su imagen política. “Yo no tengo nada que ver con sus temas personales. Me parece que es una confabulación de ella con su esposo contra mi persona. Están maquinando una falsa pelea con el objetivo de dañar mi imagen porque su denuncia debe ser a su esposo y no contra mi persona. Pareciera que la señora tiene problemas conmigo. Yo ni la conozco a la señora”, apuntó.

Sobre los WhatsApp que probarían su relación con el ex asesor de Mincetur, señaló que son conversaciones protocolares que no tienen que ver con la denuncia. “Como miles que mes escriben yo le contesto,les escribo con amabilidad, hermano, amigo, rechazo rotundamente haber recibido alguna foto”, concluyó. Anunció que asumirá acciones legales contra la denunciante por involucrarlo.

Defensoría del Pueblo se pronunció

“Solicitamos al Congreso analizar a fondo la denuncia de la víctima (...)La Comisión de Ética debe investigar las acciones u omisiones en las que habría incurrido el congresista Bellido. Del mismo modo, demandamos al Legislativo mostrar la máxima diligencia y compromiso para investigar y sancionar los casos vinculados con situaciones de violencia de género que involucran a sus miembros.