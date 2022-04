Abogado de Bruno Pacheco asegura que sus honorarios los paga la familia del exsecretario

En una entrevista para Exitosa, el abogado del prófugo Bruno Pacheco, William Paco, señaló que la familia del exsecretario de Palacio paga sus honorarios como defensor del acusado de realizar supuestas negociaciones irregulares a través de Provías.

“En realidad, yo estoy conversando con él y con los familiares. El tema de los honorarios es un tema que lo he discutido y lo he hablado con los familiares. Es un contrato legítimo. Prefiero, en realidad, no entrar en esos detalles. Son sus familiares los que están pagando”, señaló en la entrevista.

El abogado William Paco Castillo sostuvo que la familia de Bruno Pacheco es “muy unida” y que ayudan al “hermano que está en desgracia”.

“Ellos son una familia muy unida. Son gente trabajadora, son gente que en realidad, frente al hermano que está en desgracia, puede sufragar los gastos de defensa. Eso no tiene absolutamente nada de raro. Eso se hace generalmente. Las familias contribuyen cuando ven que alguien o algunos de ellos están en desgracia”, afirmó Paco Castillo.

Asimismo, el litigante destacó que Bruno Pacheco se encuentra prófugo porque “tiene desconfianza del sistema”, ya que teme ser víctima de algún ataque. También destacó que se encuentran decepcionados porque esperaban que su defendido sea absuelto del requerimiento de 36 meses de prisión preventiva.

“Tiene desconfianza en el sistema porque teme ser objeto de algún ataque, dado que incluso en la etapa preliminar, al dictarse la captura, se le puso precio a su cabeza y él confiaba en que el sistema, por lo menos, lo iba a absolver del requerimiento, es decir, que no se le iba a dictar la prisión preventiva. Pero hemos visto el día de ayer con profunda decepción que esto no se ha producido (…). No le ha cedido ni media posición al requerimiento y finalmente ha determinado tres años de prisión para una persona que está siendo investigada. Tres años de prisión para una prisión preventiva es bárbaro porque prácticamente es una condena anticipada en este país”, puntualizó el abogado de Bruno Pacheco.

El 12 de abril, el Segundo Juzgado de Investigación de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió declarar fundado el pedido de 36 meses de prisión preventiva de la Fiscalía en contra del exsecretario de Palacio Bruno Pacheco, los sobrinos del presidente Pedro Castillo Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, y otros involucrados en la investigación del caso Puente Tarata III.