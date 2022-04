Ortiz: Los familiares de las víctimas del régimen de Alberto Fujimori no actuamos por odio

La extitular del Ministerio de Cultura (Mincul) Gisela Ortiz se refirió a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado peruano para no implementar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la anulación de la sentencia contra el indulto otorgado al exdictador Alberto Fujimori, quien se encuentra en prisión dentro de una cárcel en la Diroes, en Ate.

Durante una entrevista en RPP, la exministra señaló que “hay una comisión de indulto, una junta médica que evalúa, y un proceso administrativo a pedido de la familia”, que puede “determinar si realmente el nivel de enfermedad de la persona es para otorgar el indulto humanitario”. No obstante, puntualizó que en el caso de Alberto Fujimori, esto no ocurrió así .

“Eso no ocurrió en el indulto (a Alberto Fujimori) que se arregló en la navidad del 2017 y que el TC dio por válido. Lo que hemos dicho es que esos son los mecanismos legales que existen y nosotros no nos vamos a oponer como tal. Lo que no queremos es que se vulneren para beneficiarse debidamente de un indulto que no corresponde ”, manifestó.

En ese sentido, Gisela Ortiz señaló que en caso una junta médica determine que Alberto Fujimori tiene una enfermedad grave, “se tendrá que respetar” un eventual indulto.

“ Los familiares no actuamos por un nivel de odio ni resentimiento, ni a Alberto Fujimori, ni a los miembros del grupo colina . Tenemos razones más que suficientes para sentir odio y rabia, pero no ha sido la razón que nos ha motivado estos 30 años”, aseveró.

Seguidamente, la exintegrante del Ejecutivo añadió: “En realidad, queremos que se garantice ese derecho a la verdad y a la justicia. Que se garantice el debido proceso a los derechos de los familiares de las victimas que tiene que dar el Estado en su conjunto. Si ese momento llega, los familiares seremos respetuosos de lo que se determine y Fujimori tendrá que ir a su casa, y tendrá que terminar los días al lado de su familia”.

El último jueves 7 de abril, la Corte IDH señaló que el Estado del Perú debe abstenerse “de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 1 de marzo de 2022, que restituye los efectos del indulto ‘por razones humanitarias’ concedido a Alberto Fujimori Fujimori el 24 de diciembre del 2017″.

El órgano internacional consideró que el indulto otorgado a Alberto Fujimori “ no cumplió con las condiciones determinadas en la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia del 30 de mayo de 2018 ″.