Luque sobre fallecidos durante protestas: El Gobierno es responsable más allá de las circunstancias

La vocera y congresista de la bancada de Juntos por el Perú, Ruth Luque, manifestó que el Gobierno del presidente Pedro Castillo debe hacerse cargo de los decesos que se dieron durante las protestas y el paro de transportistas a nivel nacional, pues “más allá de las circunstancias” es responsabilidad del Estado velar para que la familia encuentre justicia.

“ El Gobierno es responsable de las muertes, más allá de las circunstancias, entonces el presidente debe dar una autocrítica . El presidente tiene la obligación política de enmendar, él sabe que hay acciones que no se están dando de manera correcta”, manifestó a Canal N.

“La reacción del Gobierno fue tardía, la muerte deben asumirse políticamente, debería atenderse y garantizar su acceso a la justicia para todas las víctimas”, añadió.

No obstante, indicó que realizar una votación para vacar al jefe de Estado no le parecía el método correcto para mejorar la crisis política, pero que no tenía inconvenientes con que se realicen elecciones generales.

“ La vacancia presidencial no es el camino, y en cuanto al ‘que se vayan todos’, yo no tengo problema , pero se tienen que dar condiciones para reformas políticas, para que no se repitan los mismos actores políticos”, expresó.

En otro momento, también se refirió al primer ministro, Aníbal Torres. En ese sentido, afirmó que no confía en él como titular de la PCM debido a su accionar de los últimos días frente a las manifestaciones ciudadanas.

PUEDES VER: Comisión de Ética aprueba amonestar a Patricia Chirinos por insultos contra Pedro Castillo

“ A mí me preocupa mucho que en esta crisis no haya liderazgo claro, no me genera mayor confianza la presencia de Aníbal Torres en el Gabinete , no me genera mayor confianza a partir de estos hechos, pero su continuidad es una decisión del presidente”, refirió Luque.

Aníbal Torres ha tenido “actitudes contraproducentes”, afirma Luque

La legisladora de Juntos por el Perú dijo también que, “de forma personal”, considera que Torres “ha tenido actitudes contraproducentes”, como no explicar de forma concreta en qué se fundamentaron para decidir toque de queda en Lima y callao, el último 5 de abril.