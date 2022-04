Mientras 79% desaprueba gestión del Congreso, algunos se quejan del sueldo y graban para TikTok

La última encuesta de Ipsos Perú, elaborada para El Comercio, evidenció que la crisis social y económica afectó la imagen de los principales poderes del Estado. Aunque un sector del Congreso se ha esforzado por culpar al Ejecutivo de las protestas en las calles, lo cierto es que la desaprobación del Parlamento se incrementó en nueve puntos porcentuales en un mes. Y mientras el 79% de los peruanos desaprueba la gestión del Legislativo, una congresista ha generado una polémica por un video de TikTok. Por si fuera poco, otro se queja por su inconformidad con su sueldo.

La congresista TikTok

La congresista Tania Ramírez, de Fuerza Popular, se ha hecho viral en las redes sociales por grabar un video para TikTok en los ambientes del Congreso de la República el último lunes 11 de abril. El vídeo fue rápidamente compartido y generó una serie de críticas de los internautas, quienes acusaban una desconexión de la legisladora con la realidad que vive el Legislativo frente a su alta desaprobación ciudadana y las protestas que se generaron a inicios de abril en diferentes puntos del país.

En respuesta, la fujimorista consideró que no cometió ninguna falta y argumentó que su intención fue mostrar “optimismo y alegría” a la juventud en tiempos difíciles. “Ser congresista no me limita, desde la perspectiva de mi juventud, ver la política con optimismo y alegría. El país vive momentos de incertidumbre, pero los jóvenes no nos amilanamos y vemos el futuro con optimismo y alegría. Espero se comprenda el sentido del mensaje”, señaló.

Otro congresista molesto por su sueldo

El parlamentario cusqueño Alejandro Soto, de Alianza Para el Progreso (APP), se quejó de su sueldo como congresista el último lunes 11, al argumentar que la crisis económica también golpea los bolsillos de los llamados ‘padres de la patria’, pese a que el sueldo de un legislador —por ley— es de S/ 15.600.

“Yo también siento la pegada del pan, del azúcar, del arroz, porque seré congresista de la República, pero no gano una millonada”, dijo en su programa dominical “Ronda política”, que se emite por el canal 2 de la Ciudad Imperial.