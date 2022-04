Gobernador de Cusco: Presidente Pedro Castillo necesita un gabinete de salvataje

¿Qué opina del retraso en la exoneración del IGV?

Lamentablemente, estamos perdiendo días valiosos. Es negligencia que, en una comisión de Economía, de Presupuesto del Congreso, pueda pasar por alto estos temas, que no se haya incluido el pan, el azúcar, que son productos demandados por todos los hogares. Creo que ha sido una negligencia. Incluyeron productos que un porcentaje mínimo de la población consume y que no requiere acceder a un beneficio tributario como el faisán.

¿Cuál es su evaluación del papel del Congreso?

Como la gran mayoría de peruanos. Se pierde el tiempo en idas y venidas, con propuestas de vacancias, con esa obsesión de un sector del Congreso de querer utilizar ese instrumento constitucional.

Han solicitado una recomposición del gabinete ¿Cuáles deben ser los cambios?

Lo primero es que hay que entender que la recomposición no significa cambiar ministerios, siguiendo la misma política que se ha desarrollado hasta ahora. El presidente debe dejar de lado esa respuesta a las demandas de cuota de poder de un partido en particular y más bien generar un espacio de apertura. Tampoco se trata de que todos los partidos tengan su cuota de poder dentro del Ejecutivo, sino más bien, dialogar en una lógica de democracia participativa con otras instancias, los colegios profesionales, la academia, las universidades , sectores que tienen en sus canteras profesionales con experiencia, con especialización. Se debe impulsar un gabinete de salvataje a esta situación crítica.

¿El primer ministro debe irse?

Con todo el aprecio, cariño, respeto que podamos tener por la trayectoria de Aníbal Torres, dada la coyuntura difícil, creemos que se tiene que asumir cierta responsabilidad. Incitar a que se continúe un fuego cruzado entre la PCM y otras instancias, no solo el Congreso, sino con la misma prensa, no ayuda. Creo que se tiene que hacer una reflexión y una actitud de desprendimiento para recomponer este gabinete desde la PCM.

El plazo que pusieron es el 21 de abril en el Gore Ejecutivo.

Estamos preocupados porque nos acaban de señalar de que el Gore Ejecutivo en la región Ica se tendría que postergar unos días más. Igual nosotros vamos a seguir insistiendo a que esta reunión se dé con todos los gobernadores regionales y el presidente (Pedro Castillo).

El congresista cusqueño Alejandro Soto ha cuestionado severamente su gestión...

Hemos hecho una agenda regional con los cuatro congresistas con diversos temas que demanda la población. El congresista Soto no participa porque arguye que no puede dialogar conmigo porque señala presuntos actos de corrupción en mi gestión. Yo señalo que nadie puede ser juez que sentencie cuestiones, más aún cuando mi gestión está luchando contra la corrupción. Lamento mucho que el congresista anteponga su criterio individual, que no se comporte a altura que se requiere de una autoridad regional representante en el Congreso... Cualquier investigación, la responderemos en el debido proceso.

¿Cree usted que obedezca a intereses particulares?

Nosotros somos firmes en la lucha contra el monopolio, por ejemplo, del transporte turístico. Él ha sido parte de este sector.

El congresista Soto preside la Comisión de Transportes. ¿Hay conflicto de intereses?

Probablemente. De lo que yo observo, de las actitudes que nos ha mostrado el congresista, podría ser que tenga algún conflicto de intereses. Lo que hay que es exhortarle a que se olvide de sus intereses individuales y anteponga el bien común, que para eso lo ha elegido el pueblo.