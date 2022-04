Diego Bazán a María del Carmen Alva: “Si nos tenemos que ir todos, lo haremos con hidalguía”

El congresista Diego Bazán respaldó las palabras de María del Carmen del Alva y señaló que de darse la posibilidad de convocar a elecciones generales para elegir a un nuevo Parlamento y al presidente de la República, ellos lo aceptarían con “hidalguía”.

El legislador felicitó a la acciopopulista por marcar esta posición e indicó que de darse una renuncia del mandatario Pedro Castillo, o si este es vacado, correspondería que también haya una recomposición del Poder Legislativo.

“Felicito a la presidenta del Congreso, que dijo que estaba dispuesta, como muchos y es mi posición también, de que todos nos vayamos si se da la renuncia del presidente o si se da la vacancia”, dijo en declaraciones a Canal N.

Agregó que —al igual que lo dicho por María del Carmen Alva— “no se aferra a su cargo”, y que cuando ocurra ese momento, afrontarán esta decisión. “Por eso lo he dicho, si nos tenemos que ir, todos lo haremos con total hidalguía, no me aferro al cargo. Personalmente, creo que debe haber una renovación de la clase política”, añadió.

El último lunes 11 de abril, la presidenta del Congreso adelantó que, si la ciudadanía espera que ante unas eventuales elecciones se elija a un nuevo Parlamento, así como a un nuevo presidente de la República, los legisladores no se opondrían, porque “nadie se atrinchera en su curul”.