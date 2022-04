Bruno Pacheco y los abogados de Fujimori

El exsecretario de la presidencia Bruno Pacheco intentó infructuosamente dirigir unas palabras al juez Manuel Chuyo Zavaleta, antes de que el magistrado resuelva la solicitud de prisión preventiva por 36 meses que presentó la fiscal Karla Zecenarro por presuntos delitos de organización criminal y corrupción.

La audiencia fue virtual. La fiscal Zecenarro, los abogados y los investigados se conectaron por video. En tanto, Pacheco intentó hacerlo por el teléfono celular de su abogado. Llamó al letrado y este quiso que la voz y la imagen de Pacheco se trasmita y se escuche a través de su propia conexión, pero no fue suficiente. Se le podía ver, pero no se le podía escuchar.

Para esta audiencia, Pacheco acreditó como abogado al defensor del expresidente Alberto Fujimori, William Castillo Dávila. Es el segundo defensor de Fujimori que participa en este caso y en la asesoría legal de un personaje clave.

El abogado César Nakazaki defiende a la testigo y aspirante a colaboradora eficaz Karelim López.

La solicitud de prisión preventiva se sustenta en lo que López dice que le contó Pacheco. Es decir, lo que dice López requiere la declaración del exsecretario de la presidencia, que ahora tiene como asesor a otro de los abogados de Fujimori, cuyo partido político busca desde julio la vacancia del presidente Pedro Castillo.

Los otros investigados detenidos, Víctor Valdivia Malpartida, Edgar Vargas Mas, Zamir Villaverde y Luis Pasapera, tuvieron cinco minutos para dirigirse al juez. Los cuatro negaron su participación en actos de corrupción en la licitación del contrato de construcción del puente Tarata sobre el río Huallaga. Villaverde y Pasapera desmintieron a Karelim López.

Bajo presión

Bruno Pacheco se encuentra escondido desde el 28 de marzo, cuando se ejecutó una orden de detención preliminar en su contra y de otros investigados.

El domingo último, en una entrevista telefónica con el programa periodístico ′Punto final′, Pacheco reiteró que se considera inocente, que no será colaborador eficaz, pero que está dispuesto a colaborar para que se sepa la verdad.

“Cómo voy a ponerme a derecho si es que voy a exponer mi vida. Hasta han puesto un precio por mi cabeza. Cómo puedo volver a mi casa si cualquier loco por ahí puede arrebatarme la vida”, afirmó.

Agregó: “Ahora, no solamente recibo amenazas, también recibo ofertas. Hay personas que se acercan a querer obligarme de repente a hacer declaraciones, que van a darle razón a un grupo determinado de todos los espacios que se ha dividido el Gobierno”.

“Sí puedo colaborar con la justicia diciendo la verdad. Y si con la verdad que voy a decir se van a salvar algunos o van a quedar algunos, lamentablemente tendrá que ser así”, afirmó el exsecretario de la presidencia.

¿A qué grupos de poder y qué ofertas le han hecho? En el sistema judicial circulan varias versiones que tienen que ver con el rol protagónico que han adquirido los dos abogados del expresidente Fujimori.

Una de las versiones indica que ambos abogados serían parte de una estrategia política para lograr la salida del gobierno del presidente Pedro Castillo.

Esa estrategia perseguiría que Bruno Pacheco se acoja a colaboración eficaz ante la Fiscalía e involucre a Castillo en un pago ilícito o en un acuerdo puntual para favorecer a un determinado grupo empresarial.

Un testimonio que al filtrarse desde la Fiscalía provoque, como en el caso del expresidente Pedro Pablo Kuzcynski, una renuncia, o de Martín Vizcarra, una vacancia.

Sí habló el sobrino del presidente

Sobrino. Fray Vásquez niega reunión con empresarios. Foto: difusión

“Es totalmente falso, en ningún momento me he reunido con funcionarios y empresarios. Sí conozco a Zamir Villaverde. He ido en varias oportunidades a Palacio de Gobierno solo como visita familiar, a la residencia, no a las oficinas, como dice la aspirante a colaboradora eficaz”, afirmó Fray Vásquez Castillo.

Agregó que debería haber seriedad en las investigaciones, “pues solo hay dichos y lo que aparece en los medios de comunicación que siempre critican al presidente”.

El juez Chuyo Zavaleta dará a conocer su decisión sobre la prisión preventiva este martes, 12 de abril, a partir de las 4:00 de la tarde.