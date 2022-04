Poder Judicial dicta prisión preventiva contra Bruno Pacheco y sobrinos de Pedro Castillo

El Segundo Juzgado de Investigación de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió declarar fundado el pedido de 36 meses de prisión preventiva realizado por la Fiscalía en contra del ex secretario de Palacio Bruno Pacheco, los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y otros involucrados en la investigación del caso Puente Tarata III. Se presume que los investigados habrían cometido unas supuestas negociaciones irregulares a través de Provías.

“El Segundo Juzagado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado de la Corte Superior de Justicia de Lima resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 36 meses presentado por la Fiscalía ”, señaló el juez Manuel Chuyo.

Además, la prisión preventiva alcanza al exdirector de Provías Descentralizado, Víctor Valdivia Malpartida; al exfuncionario de la misma entidad, Edgar Vargas Mas; y a los empresarios Marco Zamir Villaverde García y Luis Pasapera Adrianzen.

De acuerdo con la resolución judicial, se ordenó que se emitan los oficios conteniendo las órdenes de ubicación y captura contra Bruno Pacheco, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo; quienes se encuentran en calidad de no habidos.

Como se recuerda, la fiscal Karla Zecenarro Monge en representación del Ministerio Público hizo el pedido contra los involucrados, a quienes acusa de cometer el presunto delito de colusión agravada en organización criminal.

Fray Vásquez aseguró su inocencia durante pasada audiencia

Durante la audiencia celebrada este lunes 11 de abril, el sobrino de Pedro Castillo aseguró confiar en la justicia peruana y que será exculpado de los actos ilícitos que se le atribuyen.

“Hay un Dios y él se encargará de hacer justicia, en él confío. En las manifestaciones se dice que yo he tenido reuniones con Zamir Villaverde, empresarios y funcionarios del MTC, pero eso es totalmente falso. El conocer al Sr. Zamir Villaverde no me involucra en este tipo de actos (delictivos)”, manifestó durante la pasada audiencia.