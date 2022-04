Alejandro Soto: el congresista que se autoentrevistaba y que hoy se queja por ganar S/ 10.200

Ante la crisis social que se vive en el país y que afecta a todos, el congresista Alejandro Soto, de la bancada de Alianza Para el Progreso, expresó su preocupación por su situación económica. Según afirmó, al igual que la gran mayoría de peruanos, “él no gana una millonada”.

Sus declaraciones en el programa que él mismo produce, conduce y que se emite por televisión en Cusco, región a la que representa, lo muestran en contra del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que propone reducir el sueldo de congresistas, ministros y presidente a la mitad.

“Un ministro gana 30.000 soles, 30.000, sin ser elegido por el pueblo, entonces hay derecho de exigir al ministro que trabaje en beneficio de este”, señaló el legislador. Sin embargo, Soto dista mucho de ganar el sueldo del pueblo al que representa, ya que, como él manifestó, recibe 10.000 soles de salario con los descuentos que se le hace, mientras que el salario mínimo en el país apenas es de S/ 1.025, considerando el último aumento de la remuneración mínima vital.

Sus palabras vinieron acompañadas de diferentes calificativos hacia los miembros del Ejecutivo, a quienes tildó de “ineptos” e “incapaces” para luego pasar a definirse como representante del pueblo.

¿Quién es Alejandro Soto, congresista por Cusco?

El legislador consta con dos antecedentes en su contra. El primero por difamación en el 2013, por el que cumplió un año de pena privativa de libertad con reserva de fallo, y el segundo en el 2014 por una demanda contractual sobre indemnización de daños y perjuicios por inejecución de obligaciones. Ambas sentencias ya cumplidas en lo penal y civil.

Esta no es la primera vez que un parlamentario de este congreso se queja por el sueldo que percibe, unos meses atrás la congresista María Agüero, de la bancada de Perú Libre, manifestó su disconformidad con el sueldo que recibe. “Cuando he sido candidata y me dijeron: ‘¿Usted estaría dispuesta a bajarse el sueldo de congresista?’, mi respuesta ha sido: ‘La vida en Lima es bien cara’”, indicó la congresista en aquella oportunidad.

Alejandro Soto se ‘autoentrevistó' en su propio programa

Durante su campaña hacia las elecciones congresales 2021, Soto obtuvo relevancia a raíz de una serie de entrevistas que tuvo, en las que ejerció como entrevistador y entrevistado al mismo tiempo. Su curioso caso fue motivo de comentarios e interés entre los ciudadanos de Cusco, provincia a la que representa, y también entre los usuarios de las redes sociales.

El legislador fue el más votado en su región al alcanzar los 25.654 votos en los últimos comicios. En su momento fue cuestionado por usar su puesto como conductor como una estrategia de propaganda electoral.